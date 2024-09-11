В Слуцке вдруг массово «обуглились» вывески 11.09.2024, 20:57

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Фотофакт.

Жители Слуцка отмечают странные происшествия с табличками и вывесками в своем городе: они внезапно массово почернели, как будто «сгорели», — даже те, которым много лет. Высказали версию, что это из-за воздействия ультрафиолета. Так ли это на самом деле, порталу SlutskGorod рассказали в Национальном научно-исследовательском центре мониторинга озоносферы (ННИЦ МО) БГУ.

Журналисты портала обратили внимание, что с южной стороны стелы «Слуцк — 1005» быстро обуглился герб города, будто его кто-то поджег. Хотя этой композиции уже много лет.

В соцсетях случчане высказали догадку, что это влияние солнечных лучей, и рассказали, что за последнее время от ультрафиолета пострадали многие вывески, причем в других городах тоже:

«Солнце. У меня все стенды на здании такими стали».

«Это фотопечать. Обратите внимание на вывески бывшей „Коммунарки“, „Крыницы“ — от ультрафиолета они чернеют».

«У нас на машине рекламные наклейки сгорели, пришлось снимать. Девушка, которая делала их, сказала, что от солнца и жары».

«Также за последний месяц сгорела наклейка на „Евроопте“ на М. Богдановича. Обратила внимание, что на соседнем здании буквально за 4 дня наклейка стала черной».

«Очень много вывесок по городу в таком состоянии».

«У меня на шиномонтаже тоже выгорела табличка. Столько лет висела, и ничего, а тут за пару недель выгорела».

«Наши вывески сгорели в Слуцке, Жлобине, Гомеле, Осиповичах. Висели много лет, сеть по всей РБ, а в этом году резко испортились».

Еще одна случчанка отметила, что за последние годы страдали многие вывески на предприятиях города, явление это не новое и с ним хорошо знакомы специалисты по изготовлению наружной рекламы.

Является ли происходящее с полиграфией в Слуцке своеобразным индикатором агрессивного ультрафиолета? Может ли это косвенно свидетельствовать о прохудившемся озоновом слое?

Данные из открытых источников говорят, что, например, в понедельник, 9 сентября, ультрафиолетовый (УФ) индекс достигал 5 — это верхняя граница умеренного излучения, дальше идет высокое и опасное.

За комментарием портал обратился Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы (ННИЦ МО) БГУ. В сущности, там подтвердили версию об агрессивном воздействии ультрафиолета, отметив при этом несколько важных факторов.

По словам члена ученого совета ННИЦ МО, доцента, кандидата физико-математических наук Александра Светашева, озоновых дыр над Беларусью не фиксировалось. Вместе с тем УФ-индекс зависит от трех причин: от угла солнечных лучей, облачности и да — от содержания озона в верхних слоях атмосферы.

«Хотя озоновый слой чуть меньше обычного, в целом он в пределах нормы», — сообщил ученый.

В НИИЦ заметили, что нестабильность атмосферы обычно наблюдается весной, и в этом году УФ-индексы доходили до опасного значения в 6 единиц, в основном это было в начале и в середине лета. Однако и за минувшую неделю индекс доходил до пяти, «потому что не было облаков». И в такие моменты на открытом солнце лучше носить закрытую одежду и солцезащитные очки.

Александр Светашев добавил, что воздействие ультрафиолета на человека имеет накопительный эффект. Что касается здоровья людей, воздействие начинается от эритем (локальные покраснения) и заканчиваются повреждением структуры ДНК в случае высокого УФ-индекса и долгого нахождения на солнце. До какого-то этапа с разрушенными клетками справляется иммунная система — здесь все зависит от общей нагрузки на иммунитет и индивидуальных особенностей организма.

Так или иначе, имеет место эффект накопления солнечного воздействия за годы. Люди, которые в молодости много находились на солнце, в возрасте чаще страдают меланомой и прочими заболеваниями. И, несмотря на то что солнечная радиация не проникает глубоко в ткани, есть негативные механизмы, которые также могут проявиться на здоровье со временем. Подобным образом накапливаются разрушения в пластмассе или в полиграфической продукции.

Доцент также отметил интересный факт: в солнцезащитных очках у человека рефлекторно расширяется зрачок, чтобы принимать больше света. При этом многие очки, даже дорогие, на самом деле не защищают от ультрафиолета или защищают только частично. Тем более, большинство видов пластмассы не задерживает ультрафиолет.

И получается, что область повреждения сетчатки солнцем в очках только увеличивается. На практике очки можно проверить только посредством специальных приборов, либо нужно покупать только сертифицированную в Беларуси продукцию.

«Мы проверяли очки женщины за 300 долларов, так они пропускали 60% УФ. Так что цена — это еще не всегда показатель защиты от солнца», — добавил ученый.

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