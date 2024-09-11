Зеленский о переговорах с Россией: Я не предоставлял никаких полномочий

Зеленский о переговорах с Россией: Я не предоставлял никаких полномочий4
- 11.09.2024, 21:14
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Президент Украины подчеркнул, что настоящий мир не может иметь никаких альтернатив.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не предоставлял никаких полномочий для начала переговоров России с Украиной. Глава государства подчеркнул, что настоящий мир не может иметь никаких альтернатив.
«Никаких замороженных оккупаций! Никаких брошенных в плену людей!», — сказал Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.
Журналисты подчеркнули, что сейчас «циркулирует много разговоров» о переговорах с россиянами. Кроме того, об этом сообщают страны, с которыми Украина сотрудничает, в частности Катар и Турция. У президента спросили, на сколько серьезны эти разговоры и когда бы могли состояться переговоры.
«Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия, я никому их не предоставлял», — сказал Зеленский.
9 сентября иностранные СМИ сообщили, что канцлер Германии Олаф Шольц готовит «мирный план» для Украины, который якобы предусматривает сохранение за Россией ранее захваченных украинских территорий.