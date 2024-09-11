Литовцы смогут гнать самогон легально 5 11.09.2024, 21:32

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Но не на продажу.

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал поправки к закону, которые легализуют производство самогона в усадьбах сельского туризма.

Об этом сообщает LRT.

Науседа подписал поправки к закону о контроле за алкоголем, которые предусматривают, что с 31 октября в Литве позволят производить напитки крепостью до 65 градусов, «признанные продукцией национального наследия».

В год литовцы смогут производить до 100 литров самогона, но только для личного или семейного использования или для дегустации на месте, его продажа будет запрещена.

Поправки также требуют, чтобы производители самогона сообщали Государственную продовольственно-ветеринарную службу Литвы за 48 часов до начала производства. А в течение 24 часов после завершения производства – сообщить точное количество произведенного напитка.

Также предполагается, что самогон должен быть разлит в стеклянные бутылки объемом от 0,2 до 1 литра и иметь этикетками с указанием номера, имени и фамилии производителя, даты и времени производства, состава и процентного содержания этилового спирта.

Литовские власти ранее объяснили, что поправка не принесет владельцам усадеб значительных финансовых выгод, но поможет сохранить национальное наследие.

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