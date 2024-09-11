Хорватия поможет Украине отстроить поврежденные энергообъекты 11.09.2024, 21:41

Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии провели встречу в Киеве.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время встречи в Киеве обсудили гуманитарное разминирование и восстановление энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает ОП Украины в среду, 11 сентября.

Лидеры обсудили гуманитарное разминирование загрязненных территорий. Глава государства отметил лидерскую роль Хорватии в этом процессе и поблагодарил за инициативу по проведению донорских конференций по разминированию.

Отдельное внимание во время встречи было уделено послевоенному восстановлению и восстановлению энергетической инфраструктуры.

Глава государства поблагодарил главу правительства Хорватия за личное участие в четвертом саммите международной Крымской платформы и открытии Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Также выразил благодарность за целевую помощь для восстановления украинской энергетики, в частности, новый транш энергетической поддержки в размере 5 млн евро, и за помощь в лечении и реабилитации защитников и защитниц Украины и членов их семей.

Отдельно Зеленский отметил поддержку в противостоянии российской агрессии и поблагодарил за объявленный во время визита 11-й пакет военной помощи.

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