Синоптики объяснили, почему в Минске стоит смог с гарью и когда это закончится 11.09.2024, 21:43

Свободно вздохнуть смогут не все.

Минчане продолжают жаловаться на небо в дымке и запах гари. Ситуацию прокомментировали в Белгидромете — специалисты рассказали, что такое явление объясняется отсутствием дождей и лесными пожарами. Однако скоро местами по стране пройдут дожди и хотя бы частично исправят ситуацию, пишет БелТА.

В Белгидромете отметили, что мониторинг состояния атмосферного воздуха проводится постоянно, а информацию о нем можно найти в открытом доступе на сайте.

«По данным непрерывных измерений на автоматических станциях превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Минске 11 сентября не зафиксировано. Основной причиной запаха гари в населенных пунктах страны может являться перенос дымов пожаров в экосистемах (лесные пожары, пожары травы и кустарников и др.)», — рассказали специалисты.

В Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды обратили внимание, что в Беларуси с начала календарной осени удерживается антициклональный характер погоды. Воздушные потоки с юга, юго-востока выносят в страну сухой и теплый воздух.

«Так, за первую декаду сентября местами, а по Гомельской, Могилевской, юго-востоку Брестской области во многих районах осадков практически не было. Там отмечается опасное явление — чрезвычайная пожарная опасность. В Минске с начала сентября выпал лишь 1% от декадной нормы осадков. Отсутствие зон осадков, которые могли бы осаждать взвешенные частицы пыли и гари, и при наличии гари от возгораний (особенно по юго-востоку страны), юго-восточными ветрами выносится вглубь страны», — рассказали в Белгидромете.

Специалисты добавили, что прекратится такая ситуация с прохождением умеренных и сильных дождей по всей Беларуси.

«В ближайшие дни фронтальные разделы, влияние которых ожидается уже в четверг и пятницу, несколько улучшат ситуацию в стране. Однако по ряду районов (особенно по востоку страны) будет наблюдаться дефицит осадков, а значит, пожарная опасность сохранится», — отметили в Белгидромете.

Напомним, утром 11 сентября в МЧС сообщили, что никаких пожаров или других ЧП, способных вызвать смог и запах гари, в столице не происходит.

Между тем синоптики объявили на 11−12 сентября красный уровень опасности в трех областях (Гомельской, Могилевской и Брестской) из-за чрезвычайной пожарной опасности.

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