В Украине прошел испытания новый наземный робот «Змей»
- 11.09.2024, 21:49
Может выдержать подрыв противотанковой мины.
Украинская машина для разминирования «Змей» успешно завершила полный цикл испытаний и получила сертификат соответствия. Она может работать в условиях низкой и средней растительности и способна уничтожать противопехотные и противотанковые мины, а также снимать растяжки.
Об этом в среду, 11 сентября, сообщили в Министерстве экономики Украины.
Заместитель министра экономики Игорь Безкаравайный отметил, что это «уникальное решение, адаптированное к украинским условиям».
Производители подчеркивают, что «Змей» — легкая и быстрая машина, способная выдержать взрыв противотанковой мины. Ее можно использовать для разминирования территорий, пораженных осколочными и фугасными боеприпасами.
Преимуществом робота является возможность быстрой замены поврежденных при взрыве комплектующих, а также относительно низкая стоимость производства. Цена «Змея» зависит от комплектации и составляет от 14,5 до 20 тысяч долларов, при этом серийное производство может еще больше снизить ее, отмечают в Минэкономики.
Вес робота составляет примерно одну тонну, а его ширина — 1,35 метра. Машина способна разминировать до 2,5 гектаров в час, при этом оператор может управлять ею на расстоянии до 2,9 километра.