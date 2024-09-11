Поврежденное российское судно с тысячами тонн селитры на борту может повернуть в сторону Литвы 13 11.09.2024, 22:04

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Порт решает, впускать ли.

Норвежские СМИ обеспокоены в связи с состоянием российского судна, которое везет тысячи тонн удобрений. Есть сигналы, что опасный груз может прийти в Литву. Клайпедский порт сказал Delfi, что будет решать, принимать ли судно.

В редакцию портала обратился читатель, который утверждает, что судно отбуксируют в Клайпеду.

«Добрый день, я в Норвегии, на острове Ваннойя, недалеко от нас стоит неисправное судно, которое везет из России 20 000 тонн нитрата аммония (аммиачной селитры). Его отбуксировали сначала в Тромсё, но таможня вернула назад, поскольку на судне в любой момент может случиться взрыв. Сейчас повезут в Клайпеду», – писал читатель.

Литовский порт указал Delfi, что им об этой ситуации известно, сейчас планируют решать этот вопрос.

«Судно под флагом Мальты везет 20 000 нитрата аммония, его представители обратились к Клайпедскому порту с просьбой разрешить выгрузить груз и провести ремонт в доке одной из портовых компаний.

Мы отмечаем, что внимательно оцениваем все обстоятельства. Решение о принятие судна или отказе в этом будет принято в ближайшее время», – сказал глава порта Альгис Латакас.

Судно Ruby ходит под флагом Мальты. Сейчас оно находится на севере Норвегии. Данные портала vesselfinder.com показывают, что оно было пришвартовано в Тромсё 4 сентября, сейчас удалилось от города.

Норвежский портал The Barents Observer тогда сообщал, что „в Тромсё забеспокоились, узнав, что на борту судна потенциально опасный нитрат аммония“, позже ответственные ведомства заверили, что непосредственной опасности не было. Однако полиция распорядилась, чтобы судно покинуло город и ушло подальше от населенных районов.

По данным этого источника, судно пришло из российского города Кандалакша (Кольский полуостров), оно направлялось в Лас-Пальмас (Испания). Однако капитан судна попросил норвежские службы разрешить пришвартоваться из-за якобы ураганных условий. Было дано разрешение, сначала Ruby был около Ваннойи, потом пришел в Тромсё.

Капитан сообщил о повреждении корпуса, винта и руля судна.

«Что будет с этим судном, которое ходит под флагом Мальты, неясно. (…) Если чинить судно длиной 183 м около Норвегии, то 20 000 тонн нитрата аммония придется выгрузить.

(В противном случае), если помнить бейрутскую трагедию, будет сложно найти какой-то док, который согласится отремонтировать судно. Возвращение в Россию также маловероятно, ведь ни судно, ни груз России не принадлежат», – пишет The Barents Observer.

По данным этого источника, в этой истории много неясностей. Например, когда было повреждено судно: норвежское издание Nordlys якобы отследило маршрут Ruby, но нигде на пути не обнаружило ни рифов, ни мелей, ни островов.

«Разве что судно было повреждено в заливе около Кандалакши, где мелко и много островов. Если этот так, то почему капитан не информировал россиян? А, может, информировал?», – вопрошают на страницах норвежского портала.

Американское издание Newsweek также интересовалось этой историей. Оно напоминает, что нитрат аммония используют и для удобрений и для производства взрывчатки. Это вещество уже было причиной трагедии, когда в 2020 году произошел взрыв в Бейруте (столице Ливана), где погибли 218 человек. В 2015 году в Китае погибли 173 человека и сотни получили ранения.

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