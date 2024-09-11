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The Guardian: Британия разрешит Украине использовать Storm Shadow для ударов по России

  • 11.09.2024, 22:12
The Guardian: Британия разрешит Украине использовать Storm Shadow для ударов по России

Пока это официально не подтверждено.

Великобритания, вероятно, уже приняла решение позволить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Пока это официально не подтверждено.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным The Guardian, в Британии уже принято решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России. Однако официально об этом, скорее всего, будет объявлено в пятницу на встрече премьер-министра Британии Кира Стармер и президента США Джо Байденом в Вашингтоне.

Как пишет издание, вероятно, совместный визит госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Ламми в Киев не состоялся бы, если бы не было положительного решения по Storm Shadow.

Скорее всего, публичное заявление о ракетах дальнего радиуса действия в Киеве будет считаться чрезмерно провокативным. По всей вероятности, вокруг использования Украиной ракет, дальность которых составляет более 300 километров, все еще будут существовать ограничения, чтобы избежать необдуманных или ненужных атак.

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