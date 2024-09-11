Районный центр Лоев стал на 35 гектаров меньше 11.09.2024, 22:29

Отошедший «кусочек» переходит в состав прилегающего Колпенского сельсовета.

В Беларуси изменено административно-территориальное устройство Лоевского района Гомельской области. Сделано это решением областного «совета депутатов» от 30 августа 2024 года № 51. Оно опубликовано сегодня на Национальном правовом портале.

Согласно документу, городской поселок Лоев, являющийся административным центром Лоевского района, становится на 34,83 гектара меньше. Его территория уменьшается с 689,14 га до 654,31 га. Отошедший же «кусочек» переходит в состав прилегающего Колпенского сельсовета.

При сравнении двух карт Лоевского района, до нынешнего изменения и после него, становится видно, что указанные 34,83 гектара – территория, приходящаяся не на сушу, а на водную поверхность реки Днепр.

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