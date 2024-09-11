В Литве призвали НАТО сбивать российские дроны на территории Балтийских стран 2 11.09.2024, 22:37

Лауринас Кащюнас

Министр обороны Литвы призвал пересмотреть алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас выступил с призывом пересмотреть алгоритм миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства в Балтийских странах после недавнего инцидента, когда на территории Латвии упал российский военный дрон.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщает LRT.

Как отмечает глава Минобороны Литвы, миссия Альянса «должна не только патрулировать, но и, при необходимости, если позволяет время, сократить цепочку принятия решений на уровне НАТО, чтобы они могли немедленно взлетать и уничтожать беспилотники».

Кащюнас считает, что при обнаружении угрозы нарушения воздушного пространства НАТО беспилотником, информация должна оперативно поступать в штаб-квартиру Альянса.

«Штаб-квартира НАТО оценивает ситуацию, есть ли достаточно доказательств того, что это именно вражеский беспилотник, а не какой-то другой потерянный самолет, и тогда принимается быстрое решение о развертывании самолетов воздушной полиции. Это определенный алгоритм, и его нужно ускорить», — отметил литовский министр.

В то же время он заявил, что реакция Вильнюса в случае нарушения воздушного пространства страны беспилотником агрессора должна быть коллективным решением НАТО.

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