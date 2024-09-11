Байден, Харрис, Трамп и Вэнс почтили память жертв теракта 11 сентября 2 11.09.2024, 22:51

В этот день в 2001 году погибли почти 3000 человек.

Президент США Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп в среду почтили память жертв терактов 11 сентября 2001 года, в результате которых погибли почти 3000 человек.

Харрис, кандидат в президенты от демократов, и Трамп, ее соперник-республиканец на президентских выборах 5 ноября, пожали друг другу руки и обменялись несколькими словами. На церемонии в Нью-Йорке присутствовали кандидат в вице-президенты от республиканцев сенатор Джей Ди Вэнс, а также бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, передает «Голос Америки».

Вместо официальных речей на церемонии у места, где самолеты, пилотируемые боевиками-смертниками из «Аль-Кайды», врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра, жены, мужья, сестры, братья и внуки жертв трагедии зачитывали имена тех, кто погиб 23 года назад.

Эта ежегодная церемония проходит на Манхэттене, в Пентагоне и на поле в Пенсильвании, где разбился самолет после того, как пассажиры оказали сопротивление террористам.

Позднее Байден и Харрис отправятся в Шенксвилл, штат Пенсильвания, где разбился лайнер United 93. Затем президент и вице-президент вернутся в Вашингтон, чтобы посетить мемориал в Пентагоне.

«В этот день 23 года назад террористы полагали, что смогут сломить нашу волю и поставить нас на колени. Они ошиблись. Они всегда будут ошибаться. В самые темные часы мы шли к свету. И перед лицом страха мы объединились – чтобы защитить нашу страну и помочь друг другу», – сказал Байден на утренней церемонии.

Трамп, который также планирует посетить мемориал в Пенсильвании, сказал в среду в интервью телеканалу Fox News: «Это был очень, очень печальный, ужасный день. Ничего подобного не было никогда».

Ранее Байден обнародовал прокламацию, в которой почтил память погибших в результате терактов и отдал дань уважения и признательности сотням тысяч американцев, добровольно отправившихся на военную службу в Афганистан, Ирак и другие зоны военных действий.

Во вторник лидеры Конгресса посмертно наградили Золотой медалью 13 военнослужащих, погибших 26 августа 2021 года в результате взрыва смертника в аэропорту Кабула во время вывода американских войск из Афганистана.

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