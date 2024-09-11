NASA вывело на орбиту экспериментальную систему 11.09.2024, 23:13

Инновационная разработка может изменить подходы в исследовании Вселенной.

NASA вывело на орбиту экспериментальную систему солнечных парусов ACS3. Инновационная разработка потребляет солнечный свет для передвижения космических кораблей, что может изменить подходы в исследовании Вселенной. Об этом сообщает NASA Langley Research Center.

Отмечается, что солнечный парус ACS3 работает как парус корабля, но вместо ветра он использует энергию солнечного свет.а Инновационная система может изменить подходы в исследовании Вселенной. Обнаружить ACS3 поможет приложение NASA.

Солнечным парусом используется небольшое количество радиационного излучения, продуцируемого солнечным светом и способного приводить космический корабль в движение на умопомрачительных скоростях. Длина солнечного паруса составляет около 7 м, но когда он разворачивается, то расстилается на 80 кв. м. ACS3 работает на высоте 1 000 км над Землей, что почти вдвое превышает высоту Международной космической станции.

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