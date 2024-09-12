В Мозыре нашли автомобиль с трупом 12.09.2024, 0:59

Его несколько дней подряд видела гулявшая с собакой женщина.

В среду, 11 сентября, жительница Мозыря позвонила в милицию и рассказала, что уже несколько дней видит в салоне припаркованной машины лежащего мужчину. Оказалось, что он мертв, сообщает телеканал «Мозырь».

Мозырянка рассказала милиции, что по утрам выгуливает собаку возле дома на проспекте Мира. И там уже не первый день видит, что на заднем сидении одной из машин лежит мужчина.

Прибывшие силовики обнаружили труп. Медики подтвердили смерть, которая, предварительно, наступила несколько дней назад.

«Установлено, что данный мужчина является жителем города Мозыря 1966 года рождения, который отсутствовал по месту жительства предположительно в течение нескольких дней», — рассказала старшая следовательница Мозырского отдела СК Ирина Василенко.

На теле имелись «явные признаки гнилостных изменений», есть трупные пятна.

По данному факту проводится проверка. Опрошены родственники, устанавливаются очевидцы.

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