Под Брянском развернули в Беларусь машину с 1,2 тонны мяса и «молочки»
- 12.09.2024, 2:46
Сардельки поехали назад.
В Брянской области России решили вернуть в Беларусь около 1,2 тонны мясной и молочной продукции, сообщили в Россельхознадзоре. Проблема заключается в документах на груз: их совсем не было.
Часть груза, который следовал из Беларуси в Россию. Фото: Россельхознадзор
Микроавтобус с продуктами на этой неделе ехал в обход официальных ветеринарных контрольных постов из Беларуси в Россию. Однако его все равно остановили российские пограничники в Злынковском районе Брянщины.
Внутри обнаружилось около 1200 кг мясной и молочной продукции. На груз «отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность», сообщили в Россельхознадзоре.
Кроме того, товары везли «в неудовлетворительных санитарных условиях, без осуществления контроля температуры». Это заметно и по фото — вместо холодильника все продукты находятся в обычном ящике, обшитом ДСП.
После завершения разбирательства груз вернули на территорию Беларуси. А владелец привлечен к административной ответственности.