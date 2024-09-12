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Под Брянском развернули в Беларусь машину с 1,2 тонны мяса и «молочки»

  • 12.09.2024, 2:46
Под Брянском развернули в Беларусь машину с 1,2 тонны мяса и «молочки»

Сардельки поехали назад.

В Брянской области России решили вернуть в Беларусь около 1,2 тонны мясной и молочной продукции, сообщили в Россельхознадзоре. Проблема заключается в документах на груз: их совсем не было.

Часть груза, который следовал из Беларуси в Россию. Фото: Россельхознадзор

Микроавтобус с продуктами на этой неделе ехал в обход официальных ветеринарных контрольных постов из Беларуси в Россию. Однако его все равно остановили российские пограничники в Злынковском районе Брянщины.

Внутри обнаружилось около 1200 кг мясной и молочной продукции. На груз «отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие его происхождение, качество и безопасность», сообщили в Россельхознадзоре.

Кроме того, товары везли «в неудовлетворительных санитарных условиях, без осуществления контроля температуры». Это заметно и по фото — вместо холодильника все продукты находятся в обычном ящике, обшитом ДСП.

После завершения разбирательства груз вернули на территорию Беларуси. А владелец привлечен к административной ответственности.

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