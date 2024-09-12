В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полете 12.09.2024, 3:04

Дверь упала на пляж с отдыхающими.

Дверь частного самолета оторвалась в полете и упала на пляж с отдыхающими в Австралии, сообщает Daily Mail Australia.

Инцидент произошел на пляже Саут-Брули, штат Новый Южный Уэльс. Как отмечает издание, дверь упала недалеко от рыбака — тот продолжил ловить рыбу. На пляже также находилась группа серферов. Один из них рассказал, что оторвавшуюся часть самолета затем обнаружили в прибрежных кустах, с побережья ее унесли.

Телеканал ABC сообщает, что дверь принадлежала частному американскому четырехместному самолету RV-10, пилот и пассажир благополучно приземлились после инцидента. По словам пилота, «защелка двери не была надежно зафиксирована».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com