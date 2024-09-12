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В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полете

  • 12.09.2024, 3:04
В Австралии дверь частного самолета оторвалась в полете

Дверь упала на пляж с отдыхающими.

Дверь частного самолета оторвалась в полете и упала на пляж с отдыхающими в Австралии, сообщает Daily Mail Australia.

Инцидент произошел на пляже Саут-Брули, штат Новый Южный Уэльс. Как отмечает издание, дверь упала недалеко от рыбака — тот продолжил ловить рыбу. На пляже также находилась группа серферов. Один из них рассказал, что оторвавшуюся часть самолета затем обнаружили в прибрежных кустах, с побережья ее унесли.

Телеканал ABC сообщает, что дверь принадлежала частному американскому четырехместному самолету RV-10, пилот и пассажир благополучно приземлились после инцидента. По словам пилота, «защелка двери не была надежно зафиксирована».

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