Зеленский о встрече с Блинкеном и Лэмми: Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны
- 12.09.2024, 5:34
Президент Украины провел «очень содержательный и продолжительный» разговор с политиками.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Х 11 сентября, что провел «очень содержательный и продолжительный» разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.
«Все ключевые вопросы обсудили. Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте, и общей стратегии приближения справедливого мира», – написал президент.
По словам Зеленского, отдельное внимание было уделено подготовке второго саммита мира и соответствующих шагов, которые сделают его результативным.
A very substantive and long conversation with U.S. Secretary of State Antony Blinken @SecBlinken and UK Foreign Secretary @DavidLammy, during which we discussed all key issues.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 11, 2024
It is important that Ukrainian arguments are heard. This includes the long-range weapons, the supply… pic.twitter.com/uZWIUVQo95