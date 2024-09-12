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Зеленский о встрече с Блинкеном и Лэмми: Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны

  • 12.09.2024, 5:34
Зеленский о встрече с Блинкеном и Лэмми: Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны

Президент Украины провел «очень содержательный и продолжительный» разговор с политиками.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Х 11 сентября, что провел «очень содержательный и продолжительный» разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми.

«Все ключевые вопросы обсудили. Важно, чтобы украинские аргументы были услышаны. Это касается и дальнобойного оружия, и обеспечения боевых бригад на фронте, и общей стратегии приближения справедливого мира», – написал президент.

По словам Зеленского, отдельное внимание было уделено подготовке второго саммита мира и соответствующих шагов, которые сделают его результативным.

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