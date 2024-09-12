The Guardian: Британия тайно разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в РФ

The Guardian: Британия тайно разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow по целям в РФ2
- 12.09.2024, 7:48
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О принятом решении не будут объявлять публично.
Власти Великобритании утвердили решение разрешить Украине применять переданные британской стороной ракеты Storm Shadow по целям в глубине территории РФ, однако об этом не будет сказано публично на встрече премьер-министра Великобритании Кира Стармера с американским лидером Джо Байденом 13 сентября в Вашингтоне.
Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на источники в британском правительстве.
По информации издания, лидеры в рамках широкой внешнеполитической дискуссии обсудят войну в Украине и пути ее завершения, но не намерены акцентировать внимание на конкретных вооружениях, поскольку разговор будет носить стратегический характер.
По итогам встречи не запланирована пресс-конференция. В последующие два дня после переговоров возможны новые беседы с целью информирования ключевых союзников в Европе о ходе дискуссии.
Источники издания утверждают, что совместного визита главы британского внешнеполитического ведомства Дэвида Лэмми и госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев 11 сентября не было бы без позитивного решения по Storm Shadow.
В ходе этого визита глава МИД Великобритании заявил, что поставка Ираном баллистических ракет России изменила стратегическое мышление Лондона и Вашингтона.
Именно российский диктатор Путин пошел на эскалацию, подчеркнул министр.