Путин приказал: Forbes рассказало детали контратак РФ в Курской области 12.09.2024, 7:52

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Кремль установил дедлайн для российских военных.

Украина будет и в дальнейшем пытаться удержать позиции в Курской области и сопротивляться мощному давлению РФ под Покровском. При этом могут считать, что это важнее, чем потери украинской территории на Донбассе. О ситуации на поле боя и возможном ходе событий написали на портале Forbes.

Журналисты напомнили, что ВС РФ получили приказ от президента Владимира Путина отбить подконтрольные Украине российские территории до 1 октября. Сразу после этого войска двинулись в атаку по обе стороны от Суджи. Вместе с тем продолжаются штурмы россиян на Покровском направлении, где их продвижение удалось несколько замедлить резервами, которые были у Сил обороны. В статье объяснили, что Украина будет пытаться и дальше держаться в Курской области и отбиваться под Покровском.

«Генштаб в Киеве рассчитал, что захват части Курска стоит потери части Донецкой области. Не понятно, смогут ли украинцы сделать то и другое теми силами, которыми они располагают», — подытожило Forbes, опираясь на мнение британского чиновника.

Прорыв Курской области — детали

Наступление на западном фланге под Курском происходит в районе села Снагость, рядом с которым есть «клин» ВСУ в сторону села Комаровка. На восточном фланге — атаки рядом с Уланок. В статье отмечается, что не ясно, каким образом российское командование могло собрать достаточное количество техники и живой силы для ударов у Снагости, поскольку ВСУ уничтожили мосты через реку Сейм и регулярно взрывают паромы. Вероятно, новые подразделения подошли из Коренево, к которому ведет дорога из Рыльска и мостов на ней не заметно. Украинские позиции атаковали восемь танков и другая бронетехника ВС РФ, но бойцы ВСУ продолжают держаться, несмотря на давление, подытожили журналисты.

После начала российских контратак уже произошли изменения на Курском направлении, объясняется в статье. Во-первых, ВСУ смогли вернуть некоторые позиции под селом Уланок. Во-вторых, украинцы продолжают давить на юго-западе от Снагости. При этом логистические пути Сил обороны проходят через Сумы, которые страдают от регулярных ударов ВС РФ.

В отчетах Генштаба ВСУ нет информации о ситуации на российской территории. На карте «Радио Свобода» есть свежие отметки от 11 сентября, которые показывают точки атаки ВС РФ на западном фланге (розовые) и ВСУ на восточном (желтые).

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