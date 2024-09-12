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У оккупантов в Крыму начались большие проблемы

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  • 12.09.2024, 8:00
  • 11,552
У оккупантов в Крыму начались большие проблемы

Россияне сидят на голодном пайке, но это еще не все.

Российские войска в Крыму испытывают большие проблемы с обеспечением. Об этом рассказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий в интервью порталу «Обозреватель».

По его словам, состояние Керченского моста оставляет желать лучшего. Кроме того, паромная переправа была фактически уничтожена.

Заблоцкий заявил, что россиянам приходится «что-то делать», ведь ВС РФ в Крыму остаются без боеприпасов и горючего.

Эксперт заявил, что оккупантам приходится предпринимать беспрецедентные меры, чтобы охранять мост через Керченский пролив. При этом снабжение морем связано с большими опасностями. Также есть железная дорога, которую россияне построили из Ростова на юго-восток Украины, но она не доходит до полуострова.

«Итак, группировка в Крыму и другая инфраструктура остается на «голодном пайке», – заявил Заблоцкий.

Он также подчеркнул, что РФ использует ресурсы «вагонными нормами». Причем главную роль в этих масштабных поставках играет именно Керченский мост.

«Железная дорога моста – это о войске. Оккупационная армия воюет вагонными нормами, тратит огромное количество боеприпасов. К тому же, нужно еще и продовольствие, чтобы кормить этих «зеленых человечков» и все остальное необходимое», – заявил эксперт.

Кроме того, Заблоцкий заявил, что на севере и западе Крыма у врага нет никаких средств ПВО, ведь все они были выбиты.

«Практически еженедельно, а возможно, и каждый день мы наносим удары по вражеским аэродромам в Крыму. Противник уже не рискует размещать там авиацию, потому что несет потери», — сказал он.

По словам эксперта, проблем у оккупантов станет еще больше, если Украина сможет перерезать «сухопутный коридор» и превратит Крым в остров.

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