У оккупантов в Крыму начались большие проблемы

У оккупантов в Крыму начались большие проблемы3
- 12.09.2024, 8:00
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Россияне сидят на голодном пайке, но это еще не все.
Российские войска в Крыму испытывают большие проблемы с обеспечением. Об этом рассказал военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, капитан I ранга в отставке Владимир Заблоцкий в интервью порталу «Обозреватель».
По его словам, состояние Керченского моста оставляет желать лучшего. Кроме того, паромная переправа была фактически уничтожена.
Заблоцкий заявил, что россиянам приходится «что-то делать», ведь ВС РФ в Крыму остаются без боеприпасов и горючего.
Эксперт заявил, что оккупантам приходится предпринимать беспрецедентные меры, чтобы охранять мост через Керченский пролив. При этом снабжение морем связано с большими опасностями. Также есть железная дорога, которую россияне построили из Ростова на юго-восток Украины, но она не доходит до полуострова.
«Итак, группировка в Крыму и другая инфраструктура остается на «голодном пайке», – заявил Заблоцкий.
Он также подчеркнул, что РФ использует ресурсы «вагонными нормами». Причем главную роль в этих масштабных поставках играет именно Керченский мост.
«Железная дорога моста – это о войске. Оккупационная армия воюет вагонными нормами, тратит огромное количество боеприпасов. К тому же, нужно еще и продовольствие, чтобы кормить этих «зеленых человечков» и все остальное необходимое», – заявил эксперт.
Кроме того, Заблоцкий заявил, что на севере и западе Крыма у врага нет никаких средств ПВО, ведь все они были выбиты.
«Практически еженедельно, а возможно, и каждый день мы наносим удары по вражеским аэродромам в Крыму. Противник уже не рискует размещать там авиацию, потому что несет потери», — сказал он.
По словам эксперта, проблем у оккупантов станет еще больше, если Украина сможет перерезать «сухопутный коридор» и превратит Крым в остров.