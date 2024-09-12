Bloomberg: США выдвинули Украине условие для ударов ATACMS по России

Bloomberg: США выдвинули Украине условие для ударов ATACMS по России4
- 12.09.2024, 8:22
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Этот вопрос обсуждался на высшем уровне во время визита Блинкена в Киев.
Власти США хотят получить от руководства Украины детальную стратегию ударов по целям в глубине территории РФ перед снятием ограничений на использование дальнобойного оружия.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
По информации агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава британского внешнеполитического ведомства Дэвид Лэмми во время визита в Киев 11 сентября якобы пытались оказать давление на украинского лидера Владимира Зеленского в этом вопросе.
Они хотели получить от президента Украины долгосрочный план на следующий год. Источники утверждают, что партнеры Украины стремятся лучше понять, чего намерен достичь Киев, прежде чем принимать решение о предоставлении разрешения атаковать цели на российской территории западным дальнобойным оружием.
В статье упоминается запланированная на 13 сентября встреча президента США Джо Байдена и главы британского правительства Кира Стармера, которые планируют обсудить этот вопрос. При этом агентство не ждет на этой неделе существенных изменений в ограничениях.
В то же время в The Guardian вышел материал, в котором утверждается, что британские власти уже разрешили Украине атаковать цели в РФ ракетами Storm Shadow, но об этом не будет публично объявлено во время предстоящей встречи Байдена и Стармера.