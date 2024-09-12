«Недовольство Путиным растет, в России может произойти коллапс» 1 12.09.2024, 8:45

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Британский генерал оценил последствия Курской операции ВСУ.

Последние опросы в России показали, что недовольство действиями России возросло на 10% . Последний раз опросы были настолько негативными для Кремля осенью 2022 года – во время так называемой «частичной» мобилизации.

Генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен в разговоре с «24 Каналом» отметил, если такой рост будет происходить линейно, то следствием станет настоящий коллапс в России.

— Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена удерживать захваченную территорию в Курской области столько времени, сколько потребуется. По вашему мнению, Украина сейчас переламывает ход этой войны?

— Во-первых, я не думаю, что вы сможете удержать всю территорию. И, наверное, это было бы глупо. Сама территория не имеет значения, если ее невозможно надежно оборонять.

Поэтому нужно определить, какая территория в Курской области является жизненно важной; что является ключевым объектом. И в соответствии с этим формировать стратегию. Именно поэтому, по моему мнению, вы видите уничтожение некоторых мостов в Курской области. Это часть стратегии, которая помогает Украине удерживать столько территории, сколько она хочет.

Я считаю, что Украина захватит и сможет удерживать большую часть позиций, но не будет пытаться захватить и удержать всю территорию. С военной точки зрения это было бы глупо.

А если ситуация станет слишком сложной, то я считаю, что украинское командование достаточно умное, чтобы знать, когда отступить. Как это было, например, во время отступления из Бахмута. Тогда целью украинцев было уничтожить максимум российских сил.

— Считаете ли вы Курскую область ключевой территорией этой войны?

— Это потенциально ключевая психологическая территория, поскольку все войны заканчиваются. И они могут закончиться не только решающей военной победой. Сейчас мы не видим этого ни с одной стороны. Война может закончиться и благодаря военной победе. И Курск может повлиять на это.

Это также делает невозможным замораживание войны. Это важно, ведь Украина находится на территориях, на которых Владимир Путин не сможет просто заморозить конфликт как один из потенциальных вариантов в случае переговоров. И еще там звучала бы от него идея, что Украине придется жить с территориальными реалиями незаконной аннексии четырех административных областей – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской.

— Как вы оцениваете основные достижения этой наступательной операции Украины в Курской области? Президент Зеленский заявил, что эта операция уже оттянула 60 тысяч российских военных из Украины в Курскую область.

— Думаю, что оттягивание войск – это положительный шаг, который снижает давление. Особенно в Сумской области. Многие ошибочно предполагали, что Россия отведет войска с Покровского направления. Россия никогда не собиралась этого делать. И я говорю это полагаясь на основы геометрии поля боя.

Если посмотреть на расположение Курской области относительно Белгородской, Луганской и Донецкой областей, то переброс войск из Донецкой области в этом времени и пространстве был бы невозможен. Особенно когда Россия четко заявила, что их оперативная цель – Покровск.

Поэтому этого не должно было произойти в том секторе. Но это действительно уменьшает давление на Украину в других регионах, хоть и не в Донецкой области.

— Украинская армия успешно окружила 2 или 3 тысячи российских военных вблизи реки Сейм. Как, по вашему мнению, это может повлиять на исход битвы под Курском?

— Это опять же имеет психологический эффект. Это также влияет на обмен пленными. Один из принципов, который мы всегда вспоминаем при отрезании войск, касается основных линий связи. Чем ближе к войскам осуществляется разрыв, тем быстрее будет эффект. И чем ближе к базе осуществляется разрыв, тем больший эффект.

Следовательно, это очень волнует российские войска по эту сторону реки. Это важно. Когда некуда отступить, а Украина постоянно уничтожает понтонные мосты, то это ведет к психологическому краху.

Война всегда имеет две составляющие. Есть физическая составляющая, где можно считать числа и ресурсы. Но также есть психологическая часть, которую часто трудно понять. А это – коллапс воли и морального духа войск в этой зоне. Вероятно, это и произойдет. Очень мало армий борются до последнего человека. И мы точно не видим этого у российских сил.

— Вы упомянули о психологическом аспекте этой войны. Украинские войска захватили российскую территорию, вторгшись в Россию впервые со времен Второй мировой войны. Как это может повлиять на моральный дух российских войск, которые воюют в других районах Украины? Что они чувствуют, когда ведут войну, а их собственная земля оккупирована Украиной?

—Я думаю, что этот вопрос имеет более широкий контекст. Следует начать с того, что это была так называемая «специальная военная операция» на три дня, а мы уже приближаемся к 950 дням. Украина имеет способность и выносливость проводить наступательные операции на российской территории.

Это вызывает психологический эффект как в отношении военных, так и элит в Москве и населения. В конце августа последние опросы в России показали увеличение на 10% тех, кто негативно относится к российским действиям за последний месяц – с июля по август.

Если этот рост будет происходить линейно, то следствием будет настоящий коллапс. Я не утверждаю, что это обязательно произойдет, ведь очень часто события не развиваются линейно.

Но если это можно будет использовать психологически, то это будет иметь влияние. Однако следует учесть, что последний раз опросы были настолько негативными с российской перспективы во время мобилизации осенью 2022 года. Тогда также было 28% отрицательных ответов относительно российского парламента и Путина. Это конечно не перешло во что-то большее, им удалось оправиться.

Авторитарные государства выглядят стабильными до самого момента, когда могут упасть. То, на что я бы обратил внимание в долгосрочной перспективе – движение матерей в России. Пока что это довольно незначительное явление, но в будущем оно может вырасти, поскольку дети не должны становиться «удобрением».

Это то, на что стоит обратить внимание. Но пока Путин использует тактику «разделяй и властвуй». И недовольство не проявилось так, как могло бы. Если будет решающая военная победа на Курщине, тогда в конечном итоге это способствует переговорам в определенное время. Хотя я не думаю, что мы сейчас близки к переговорам.

Но это лучше для Украины, потому что не замораживает конфликт. Не думаю, что здесь будет вопрос обмена, типа ты получишь 1 тысячу квадратных километров – и возвращаешь 1 тысячу квадратных километров. Это противоречит международным нормам. Украине следует вернуться к границам 1991 года. Это было бы справедливое мирное соглашение, к которому с западной перспективы следует стремиться.

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