закрыть
12 сентября 2024, четверг, 9:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР уничтожило российский истребитель Су-30СМ в Черном море из ПЗРК

2
  • 12.09.2024, 8:57
  • 5,488
ГУР уничтожило российский истребитель Су-30СМ в Черном море из ПЗРК

Украинские разведчики опубликовали видео и рассказали подробности.

Украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

«В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК», - говорится в сообщении.

Что известно о самолете

Упавший в море истребитель принадлежал в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 млн. долларов.

«Исчезновение» самолета Су-30СМ

Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

«В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ», - добавили в ГУР.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич
Брошенные велосипеды
Брошенные велосипеды Ирина Халип
Пра сны і рэальнасць
Пра сны і рэальнасць Лявон Вольскі
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок
Китайская щука и русский Иванушка-дурачок Владимир Пастухов