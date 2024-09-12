ГУР уничтожило российский истребитель Су-30СМ в Черном море из ПЗРК 2 12.09.2024, 8:57

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Украинские разведчики опубликовали видео и рассказали подробности.

Украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР).

«В ходе операции в акватории Черного моря воины спецподразделения ГУР МО Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК», - говорится в сообщении.

Что известно о самолете

Упавший в море истребитель принадлежал в состав 43-го отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 млн. долларов.

«Исчезновение» самолета Су-30СМ

Оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

«В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах северо-западнее мыса Тарханкут, характерном пятне от авиационного горючего, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ», - добавили в ГУР.

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