Возле Национальной библиотеки заметили опасного «гостя» из Северной Америки 1 12.09.2024, 9:03

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В нашу страну он попал из Польши.

В черте Минска, возле Национальной библиотеки, обнаружен вредный для Беларуси вид американского полосатого рака. Об этом рассказали в эфире «Беларусь 1».

В нашу страну он попал из Польши. Впервые его обнаружили в бассейне Немана. Сейчас рака то и дело видят в Днепровско-Бугском канале. По оценкам ученых, для наших привычных раков такие новые соседи — проблема.

— Этих раков иногда сами люди расселяют. Вот это очень плохо, — отметил ведущий научный сотрудник лаборатории гидробиологии НПЦ НАН по биоресурсам Анатолий Алехнович.

Специалист подчеркнул, что американский полосатый рак переносит болезни, которые убивают местные виды (длиннопалого и широкопалого раков). Прежде всего речь идет о рачьей чуме.

— Не приспособлены наши [раки] пока к существованию в окружении этих болезней, — сказал Анатолий Алехнович.

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