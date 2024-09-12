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Умер просидевший 16 лет в тюрьме экс-президент Перу

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  • 12.09.2024, 9:08
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Умер просидевший 16 лет в тюрьме экс-президент Перу

Он был осужден по обвинениям в создании «эскадронов смерти» и нарушениях прав человека.

Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер после продолжительной борьбы с раком. Ему было 86 лет. О смерти экс-лидера страны в соцсетях сообщила его дочь Кейко.

«После долгой борьбы с раком наш отец Альберто Фухимори отправился на встречу с Господом. Просим тех, кто его ценил, поддержать нас молитвой о вечном упокоении его души», — написала дочь экс-президента в Facebook.

Фухимори родился 28 июля 1938 года в городе Лима в семье учителей, иммигрантов из Японии.

Фухимори, возглавлявший Перу с 1990 по 2000 год, был освобожден из тюрьмы по гуманитарным соображениям в декабре прошлого года, отбыв две трети 25-летнего срока за преступления, совершенные во время своего правления, сообщает Би-би-си.

Его обвиняли в создании «эскадронов смерти» для борьбы с повстанцами и причастности к убийству 25 человек в 1991—1992 годах, а также в растрате государственных средств и других коррупционных преступлениях.

В 2000 году Фухимори, имевший японское происхождение, покинул страну и отправился в Японию. Пять лет спустя он объявился в Чили, где был арестован.

В 2007 году суд приговорил его к 25 годам заключения. Президент Перу Педро Пабло Кучински помиловал Фухимори в 2017 году в связи с состоянием его здоровья. На свободу он смог выйти лишь шесть лет спустя из-за юридических споров вокруг его освобождения.

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