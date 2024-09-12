Нигерийский футболист купил кафе в стиле Марии Антуанетты в Бресте 1 12.09.2024, 9:25

Антонио Ачи-Кану

Он играет за «Ивацевичи».

Футболист из Нигерии Антонио Ачи-Кану, выступающий за белорусский футбольный клуб «Ивацевичи», купил в Бресте французское кафе. Об этом в соцсетях рассказала его жена, пишет «Наша Ніва».

Небольшое кафе в стиле Марии Антуанетты находится в самом центре Бреста-на улице Карла Маркса. Называется оно «Mary and Me». К слову, кафе открылось только этой весной, но прошлый владелец почему-то решил почти сразу продать готовый бизнес.

Легионеру Антонио Ачи-Кану 26 лет. Как ранее писала «Трибуна», в Беларуси он выступает с 2018 года: сюда он приехал, поступив в Гродненский аграрный университет. В интервью «Прессболу» футболист сказал, что на такой оригинальный выбор страны его вдохновил старший друг, который первым поехал учиться в тот самый аграрный на экономиста.

Антонио из города Энугу, расположенного на юго-востоке Нигерии. Его отец был судьей Верховного суда, мать также работала в суде. Антонио признался, что родители мечтали видеть сына юристом, но тот выбрал футбол, которым занимался с 8 лет.

Ачи-Кану рассказал, что в 2015 году был в национальной команде 17-летних и боролся за позицию в сборной с одним из лучших на сегодня нападающих мира Виктором Осимхеном.

В Беларуси Ачи-Кану сначала выступал за местную команду ЖКХ, с 42 голами став лучшим бомбардиром сезона-2018 в первенстве Гродненской области. До «Ивацевичей» он играл в составе футбольного клуба «Малорита».

В 2020 году Антонио женился на белорусской девушке Дарье. Сейчас в семье две общих дочери. В интервью футболист рассказывал, что он разговаривает с детьми на английском, а жена — на русском. Антонио отмечал, что немного понимает белорусский — на уровне «бульба» и «калі ласка».

Ранее футболист жаловался на то, что сталкивался в Беларуси с расизмом. Его жена также рассказывала, что, к сожалению, видит расизм со стороны белорусов в отношении их с Антонио дочерей.

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