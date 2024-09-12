Умер один из отцов-основателей российского телевидения Николай Сванидзе
- 12.09.2024, 9:28
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Известному тележурналисту было 69 лет.
Известный российский тележурналист Николай Сванидзе умер в среду вечером в Москве. Он скончался в своей квартире на улице Маршала Василевского. Ему было 69 лет, сообщает Charter97.org со ссылкой на российские СМИ.
Сванидзе стоял у истоков создания российского телевидения. Был телеведущим общественно-политических программ, некоторое время занимал пост председателя ВГТРК.
С 1991 года Сванидзе выступил автором и ведущим целого цикла исторических телепрограмм и кино. Например, он вел шоу «Подробности», «Контрасты», «Суд времени», «Исторический процесс». Также был автором программы «Зеркало».
Последние годы Николай Сванидзе тяжело болел – ему диагностировали ишемию головного мозга.
Причиной смерти стала пневмония. По информации Mash, тележурналист скончался в присутствии бригады скорой помощи.
До этого он также обращался за помощью к врачам, но отказывался от госпитализации. Жаловался на проблемы с дыханием и температуру.