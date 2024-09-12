Россия влепилась в айсберг Телеграм-канал «СерпомПо»

12.09.2024, 9:34

Не зря Захарова вещала о «Титанике»

«Самое главное для него - сохраниться во власти».

Кто сказал эти слова? Какой-нибудь «иноагент» или «нежелательный»? О ком? Разумеется, о Путине. Это же очевидно.

Нет. Если вы так подумали, то ошиблись. Это нижний спикер Володин. Понятное дело, что не о Путине, о Зеленском.

Грань между государственными деятелями и пропагандистами давно стерта. Но что говорят эти люди! Такое впечатление, что решили описать всем знакомую в России реальность, наклеив на нее этикетки Америки, Европы, Украины.

Только что Захарова вещала про «Титаник», имея в виду Соединенные Штаты. Как понимаете, «Титаник» - совсем другая страна, которую руководители направили на айсберг 24 февраля. Он выплыл на нашу страну из тумана, грозный, огромный. В него и влепилось судно «Россия», увешанное огнями. Вода в трюме, а невзрачный капитан-недоучка и его помощники все «качают права», вопиют и требуют от айсберга «договориться на своих условиях». Но тот молчит, сделав свое дело.

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