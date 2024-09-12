«Наконец-то что-то эстетичное»
- 12.09.2024, 9:52
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Под Гродно собрали из тюков соломы не «паровозики» и не «замки».
Возведение арт-объектов из тюков соломы стало настоящим трендом на белорусских полях. Одних такое творчество восхищает, другие находят некоторые скульптуры несуразными. Как бы то ни было, теперь в этом жанре, судя по всему, появилось новое веяние. Белорусский художник-граффитист начал рисовать картины на тюках соломы, пишет telegraf.news.
Видеороликом с картиной на тюках соломы в Островце поделился её автор — белорусский художник-аэрограф Денис Ходас. Он профессионально занимается художественным оформлением интерьеров и стен в технике граффити и аэрографии.
@hodas.art ♬ оригинальный звук - 𝐑𝐘𝐁𝐀𝐋𝐊𝐀_𝐁𝐘_𝐓𝐔𝐓
На своей страничке в TikTok мастер поделился несколькими видео с процессом рисования таких картин.
Пользователи соцсети оценили новый арт-объект и оставили множество хвалебных комментариев.
@hodas.art ♬ Gimme! Gimme! Gimme! 's Melbourne Recut - Sgt Slick
«Наконец-то не паровозики!» — написала одна из пользовательниц.
«Наконец-то что-то эстетичное», — вторил другой комментатор.
«Вот это круто и очень красиво. Надоели уже эти убогие паровозики и остальная кринжатина колхозного творчества из под палки», — добавил ещё один пользователь.
«Настоящее произведение искусства! Очень круто!» — похвалил работу художника другой подписчик.
«Как жаль, что это потом разберут. Но у многих получается полюбоваться», — высказалась ещё одна пользовательница.
К слову, это уже не первая картина, которую художник нарисовал на тюках соломы. В его аккаунте можно найти ещё несколько подобных произведений, в том числе и те, что были нарисованы в минувшие годы в Островце.