«Наконец-то что-то эстетичное» 12.09.2024, 9:52

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Под Гродно собрали из тюков соломы не «паровозики» и не «замки».

Возведение арт-объектов из тюков соломы стало настоящим трендом на белорусских полях. Одних такое творчество восхищает, другие находят некоторые скульптуры несуразными. Как бы то ни было, теперь в этом жанре, судя по всему, появилось новое веяние. Белорусский художник-граффитист начал рисовать картины на тюках соломы, пишет telegraf.news.

Видеороликом с картиной на тюках соломы в Островце поделился её автор — белорусский художник-аэрограф Денис Ходас. Он профессионально занимается художественным оформлением интерьеров и стен в технике граффити и аэрографии.

На своей страничке в TikTok мастер поделился несколькими видео с процессом рисования таких картин.

Пользователи соцсети оценили новый арт-объект и оставили множество хвалебных комментариев.

«Наконец-то не паровозики!» — написала одна из пользовательниц.

«Наконец-то что-то эстетичное», — вторил другой комментатор.

«Вот это круто и очень красиво. Надоели уже эти убогие паровозики и остальная кринжатина колхозного творчества из под палки», — добавил ещё один пользователь.

«Настоящее произведение искусства! Очень круто!» — похвалил работу художника другой подписчик.

«Как жаль, что это потом разберут. Но у многих получается полюбоваться», — высказалась ещё одна пользовательница.

К слову, это уже не первая картина, которую художник нарисовал на тюках соломы. В его аккаунте можно найти ещё несколько подобных произведений, в том числе и те, что были нарисованы в минувшие годы в Островце.

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