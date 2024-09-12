Алаудинов – замена Пригожину, а не Кадырову? Роман Гончаренко, Deutsche Welle

12.09.2024, 10:02

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Апти Алаудинов

Командир «Ахмата» начал играть новую роль в РФ.

«Почему до сих пор противник в Курской области?» Это вопрос, на который ему «очень тяжело отвечать», говорит генерал-майор полиции в отставке Апти Алаудинов в видеоролике в своем Telegram-канале, записанном в начале сентября. Командир спецназа «Ахмат» не дает прямого ответа, но, оправдываясь, перечисляет, какими силами украинская армия 6 августа вошла в Курскую область, впервые расширив территорию начатой Россией войны на соседний регион. «Более 200 единиц танков, более 400 единиц бронетехники, и сколько после этого сюда натащили. Изначально заброшены 12 тысяч человек, потом переброшены дополнительные силы и средства, – говорит Алаудинов на фоне зеленого флага с эмблемой подразделения – золотой звезды с надписью на русском языке «Ахмат» и портретом убитого 20 лет назад президента Чечни Ахмата Кадырова в центре. – Но это все равно надо уничтожать».

С первых дней курской операции ВСУ Алаудинов стал в России самым заметным источником информации о происходящем. Он ежедневно публикует видео и тексты в Telegram-канале, где число подписчиков приближается к отметке 300 тысяч, его цитируют информагентства, приглашают на ток-шоу. Почему именно он? Новая роль Алаудинова ограничивается информационным фронтом, или Кремль готовит его на замену 47-летнему чеченскому лидеру Рамзану Кадырову, о чем гадают СМИ?

Алаудинов и его «Ахмат»: Что нужно знать

В апреле 2024 года 50-летний Алаудинов, получивший на войне в Украине звание «Героя России», сменил одну из должностей. Кадыров сообщил о его назначении замначальника Главного управления по военно-политической работе в Минобороны РФ. Среди задач этого управления – организация в армии «военно-политической пропаганды и агитации». Одновременно Алаудинов был уволен с должности замкомандира 2-го армейского корпуса, созданного в 2014 году из числа местных и российских бойцов на неподконтрольной Киеву части Луганской области, После аннексии в 2024 году корпус стал частью армии РФ.

Алаудинов родился в Ставропольском крае. Его отец, старший брат и другие родственники погибли во время войны в Чечне. «Он всегда был частью того, что мы можем назвать федералистским чеченским лагерем, то есть группой чеченцев, которые всегда были пророссийскими», – говорит в беседе с DW Кервин Мур, доцент Бирмингемского университета. По его словам, в этом его отличие от Рамзана Кадырова, который позиционирует себя как «местный полевой командир, который командует в Чечне, но при этом держит дистанцию в отношении Кремля, России».

Алаудинов получил юридическое образование, работал в МВД Чечни, и сделал быструю карьеру, став замминистра. Он считался одним из приближенных Кадырова. Однако, по данным прессы, в конце 2010-х попал в опалу, лишился части должностей, вышел на пенсию и жил в Москве. После вторжения в Украину Алаудинов возглавил подготовленный на базе спецназа в Чечне отряд «Ахмат», в котором служат выходцы не только из кавказской республики, но всей России. Его называли «добровольческим», но в июне 2023 года «Ахмат» подписал контракт с Минобороны РФ. Кевин Мур считает, что, возглавив спецназ «Ахмат», Алаудинов пытается вернуть расположение Кадырова. По его словам, он не является вторым номером в Чечне.

После вторжения в Украину «Ахмат» Алаудинова наряду с ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стал одним из самых известных российских подразделений, участвующих в войне. Незадолго до мятежа Пригожина в июне 2023 года возник конфликт из-за высказываний Пригожина об «Ахмате» и его якобы ограниченной роли в Донбассе, дошло до публичных угроз.

Критика звучала и в связи с Курской операцией ВСУ. Некоторое прокремлевские блогеры обвиняли бойцов «Ахмата» в оставлении позиций. Алаудинов это отверг. Эффективность «Ахмата» на поле боя вызывает вопросы, считает Кервин Мур: «Многие бежали, некоторые попали в плен». Эксперт отмечает, что есть и другие чеченские подразделения, которые вовлечены в «репрессии и полицейские операции» на оккупированных территориях, где они используют «жестокую тактику».

Что стоит за новой ролью Алаудинова

Почему именно Алаудинов стал и остается главным спикером по боям в Курской области? Кервин Мур считает, что это связано с его возможностью обращаться к разным аудиториям: «Он одновременно часть чеченской элиты, хотя это не совсем так, он утратил благосклонность Кадырова. Также, как командир «Ахмата» он занимается мобилизацией добровольцев». Кроме того, опыт работы в соцсетях и должность в Минобороны позволяют Алаудинову, как выступать с официальными заявлениями, так и распространять их на широкую аудиторию.

Новая роль Алаудинова – прежде всего медийная, считают эксперты. «Москва утратила Пригожина, и, мне кажется, что ей нужен новый Пригожин, не обязательно в той специфической структуре, как это было в ЧВК «Вагнер». Это нужно в силу разных причин, одна из которых – Алаудинов записывает интересные видеоролики», – говорит Адам Асхаб, эксперт по Кавказу и консультант центра RAA в Бранденбурге. С ним согласен и Кервин Мур: «Алаудинов очень хорош в создании имиджа, принимая участие в мобилизации через соцсети».

Адам Асхаб считает, что Кремль в целом доволен тем, как Алаудинов «исполняет отведенную роль», несмотря на то, что его выступления вызывают и критику, как например, слова в адрес недовольных родителей призывников, задействованных в Курской области. «Зачем вы и ваши дети нужны этой стране?» – сказал Алаудинов в одном из обращений.

Почему Алаудинов вряд ли заменит Кадырова

Может ли Алаудинов стать «преемником» Кадырова? Предположения о возможной замене лидера Чечни звучат давно и усилились весной на фоне публикаций о его якобы болезни. Сам Кадыров периодически заявляет, что здоров. В конце августа он принимал в Грозном президента Владимира Путина, который приехал туда впервые за более чем 10 лет.

Эксперты не верят в вариант замены, во всяком случае – пока. Они считают, что менять лидера Чечни во время войны в Украине рискованно для Кремля. Адам Асхаб, который отслеживает публикации в чеченских СМИ и соцсетях, говорит, что пока не заметил никаких признаков, ничего нового, что указывало бы на замену. Он считает, что, если бы Кремль действительно готовил замену Кадырову, то это было бы заметно, и Москва сделала бы все, чтобы такой «транзит власти прошел очень гладко».

Полностью эксперты не исключают вариант замены Кадырова на Алаудинова или кого-то другого. Они считают, что Кремль предпочитает иметь несколько вариантов. Алаудинов, у которого есть поддержка в силовых структурах РФ, может быть одним из них, но говорить об этом преждевременно.

Роман Гончаренко, Deutsche Welle

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