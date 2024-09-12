У Азаренко появились проблемы с правой рукой 1 12.09.2024, 10:03

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Не смогла доиграть матч в Гвадалахаре.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 19-е место в мировом рейтинге WTA, вынуждена была прекратить участие в турнире, проходящем в мексиканском городе Гвадалахара, из-за травмы правой руки.

В матче 1/8 финала Азаренко сразилась с россиянкой Камиллой Рахимовой, которая занимает 89-ю строчку рейтинга. Первый сет завершился для Виктории поражением со счетом 2:6. Во втором сете, при счете 0:1 в пользу Рахимовой, Азаренко была вынуждена взять медицинский перерыв. Вернувшись на корт и уступив три гейма подряд, она вновь обратилась за помощью врачей, после чего приняла решение завершить матч досрочно.

Ранее спортсменка уже упоминала о своих проблемах со здоровьем в социальных сетях.

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