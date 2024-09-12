Россияне «заглохли» в наступлении на важном направлении

Россияне «заглохли» в наступлении на важном направлении1
- 12.09.2024, 10:07
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ВСУ заманили оккупантов на неудобные позиции.
Последние недели враг активно продвигался на Донецком направлении, что вызвало волнение о судьбе всей линии фронта. Однако успешные действия ВСУ в Курской области и провал накануне операции врага на Харьковщине изменили ход войны.
Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Из-за этого, по его словам, сейчас наступательные действия армии страны-агрессора России невозможны.
«Прежде всего из-за хорошо организованной обороны на Харьковщине, где ВСУ сбили наступательный потенциал россиян. Мало того, мы их заманили на неудобные позиции для обороны», - говорит эксперт.
У россиян тогда встал выбор - выводить войска из Харьковщины, или же перебрасывать туда дополнительные резервы для удержания плацдарма. Второе они и сделали, однако этим же обрекли себя на массовую ликвидацию украинскими силами на выгодных рубежах.
Как следствие провала врага на Харьковщине, у ВСУ появились возможности в районе важного логистического хаба РФ - города Суджи. Хотя этот город районного назначения был хорошо укреплен, украинцам удалось пройти вражескую оборону и быстро взять Суджу под контроль.
«Эта контратака сломала все планы россиян. И так же, как на Харьковском направлении, ситуация повторилась уже на Курском, где россияне имели выбор - либо отходить и оставлять фактически полуобласти под нашим контролем, либо начать перебрасывать туда какие-то резервы для усиления», - объясняет Кузан.
Оккупанты снова выбрали вариант переброски резервов, даже из Калининграда и других отдаленных городов, чтобы и усилить силы на Курщине, и не выводить войска с Покровского направления.
«Но фактически они начали бросать свои резервы на явно невыгодные позиции, из-за чего мы начали их уничтожать гораздо эффективнее. Как следствие, они сожгли свои резервы, и теперь мы можем говорить, что они не имеют сил для того, чтобы по состоянию на сейчас открыть еще какой-то фронт на севере. Хотя в зависимости от того, как россияне проведут мобилизацию, ситуация за несколько месяцев может измениться», - добавил он.