Россияне «заглохли» в наступлении на важном направлении 1 12.09.2024, 10:07

3,918

ВСУ заманили оккупантов на неудобные позиции.

Последние недели враг активно продвигался на Донецком направлении, что вызвало волнение о судьбе всей линии фронта. Однако успешные действия ВСУ в Курской области и провал накануне операции врага на Харьковщине изменили ход войны.

Об этом в интервью «Главреду» рассказал военный эксперт, директор Украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Из-за этого, по его словам, сейчас наступательные действия армии страны-агрессора России невозможны.

«Прежде всего из-за хорошо организованной обороны на Харьковщине, где ВСУ сбили наступательный потенциал россиян. Мало того, мы их заманили на неудобные позиции для обороны», - говорит эксперт.

У россиян тогда встал выбор - выводить войска из Харьковщины, или же перебрасывать туда дополнительные резервы для удержания плацдарма. Второе они и сделали, однако этим же обрекли себя на массовую ликвидацию украинскими силами на выгодных рубежах.

Как следствие провала врага на Харьковщине, у ВСУ появились возможности в районе важного логистического хаба РФ - города Суджи. Хотя этот город районного назначения был хорошо укреплен, украинцам удалось пройти вражескую оборону и быстро взять Суджу под контроль.

«Эта контратака сломала все планы россиян. И так же, как на Харьковском направлении, ситуация повторилась уже на Курском, где россияне имели выбор - либо отходить и оставлять фактически полуобласти под нашим контролем, либо начать перебрасывать туда какие-то резервы для усиления», - объясняет Кузан.

Оккупанты снова выбрали вариант переброски резервов, даже из Калининграда и других отдаленных городов, чтобы и усилить силы на Курщине, и не выводить войска с Покровского направления.

«Но фактически они начали бросать свои резервы на явно невыгодные позиции, из-за чего мы начали их уничтожать гораздо эффективнее. Как следствие, они сожгли свои резервы, и теперь мы можем говорить, что они не имеют сил для того, чтобы по состоянию на сейчас открыть еще какой-то фронт на севере. Хотя в зависимости от того, как россияне проведут мобилизацию, ситуация за несколько месяцев может измениться», - добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com