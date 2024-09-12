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Голодающему в Клайпеде белорусу могут отдать автомобиль

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  • 12.09.2024, 10:13
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Голодающему в Клайпеде белорусу могут отдать автомобиль

Поступило интересное предложение от компании-перевозчика.

Как известно, около 4000 автомобилей застряли в клайпедском порту из-за санкций. Кто-то из их владельцев решил, что будет лучше потратиться на альтернативный путь (а это стоит €5000–5500), и уже ввез автомобиль через Грузию или Турцию, кто-то просто чего-то ждет, а белорус Григорий Алексиевич решился на радикальные меры, рассказывает журналист abw.by Марина Ажгирей.

Приехав в Клайпеду, он объявил голодовку и устроил одиночный пикет с призывом к литовским властям оказать помощь в разрешении вопроса с вывозом автомобилей. Как писал ABW, Григорий Алексиевич голодает с 8 сентября. Вчера, 11 сентября, он записал видео, в котором сообщил, что есть новость, которая дает ему надежду.

«11 сентября мне с утра поступило интересное предложение от компании-перевозчика. Предложили перевезти мой автомобиль на территорию порта, сказали, что директор порта детально рассмотрит мой кейс, и есть надежда, что выпустят напрямую в Беларусь, – говорит Григорий Алексиевич. – Правда, есть кое-какие моменты, не устраивают некоторые документы, но это все исправимо. Есть надежда. Мои усилия не напрасны, надеюсь».

Также он отметил, что сегодня планирует слегка передохнуть и продолжить свой протест. «Я им сказал, что если машину не выпускают, я не останавливаюсь. Вольно или невольно я уже не принадлежу себе. Я думаю, скоро у нас могут быть хорошие новости. Будем делать все возможное и надеяться на лучшее», – сказал Григорий Алексиевич.

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