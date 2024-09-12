Внучка ведущего КВН Маслякова устроила скандал на его похоронах

Внучка ведущего КВН Маслякова устроила скандал на его похоронах2
- 12.09.2024, 10:24
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Назвала журналистов «нелюдями».
Внучка ведущего КВН Александра Маслякова, который поддерживал вторжение РФ в Украину, 18-летняя Таисия Маслякова набросилась на журналистов на похоронах.
В сети появилось видео, в котором слышно, как девушка выразилась в сторону репортеров, а отец Александр-младший старался успокоить ее, напомнив, что пресса «все выложит».
«Мы же просили не снимать, зачем это все, у людей горе?», — сказала Таисия и обозвала журналистов «нелюдями».