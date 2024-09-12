Внучка ведущего КВН Маслякова устроила скандал на его похоронах 2 12.09.2024, 10:24

10,318

Назвала журналистов «нелюдями».

Внучка ведущего КВН Александра Маслякова, который поддерживал вторжение РФ в Украину, 18-летняя Таисия Маслякова набросилась на журналистов на похоронах.

В сети появилось видео, в котором слышно, как девушка выразилась в сторону репортеров, а отец Александр-младший старался успокоить ее, напомнив, что пресса «все выложит».

«Мы же просили не снимать, зачем это все, у людей горе?», — сказала Таисия и обозвала журналистов «нелюдями».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com