«Автомат не дали, сказали найти самому»2
- 12.09.2024, 10:27
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Откровенный рассказ попавшего в плен российского оператора БПЛА.
Рядовой армии РФ Роман Журавлев попал в плен вблизи села Липцы на Харьковщине, когда в 6 утра шел за водой.
С момента появления его подразделения на Харьковском направлении фронта до плена прошла всего неделя.
Журавлев поехал на войну из тюрьмы - надеялся получить ранение и стать свободным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Журавлев рассказал каналу «Бутусов плюс», что на его глазах целая рота бывших российских зэков пошла на штурм - из них обратно не вернулся никто.
Из обеспечения выдали только бронежилет и каску - остальное, мол, найдешь себе сам. Рассказывает, как голодали - на три дня на трех солдат выдавали только две банки консервов.