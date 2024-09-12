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«Автомат не дали, сказали найти самому»

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  • 12.09.2024, 10:27
  • 3,566
«Автомат не дали, сказали найти самому»

Откровенный рассказ попавшего в плен российского оператора БПЛА.

Рядовой армии РФ Роман Журавлев попал в плен вблизи села Липцы на Харьковщине, когда в 6 утра шел за водой.

С момента появления его подразделения на Харьковском направлении фронта до плена прошла всего неделя.

Журавлев поехал на войну из тюрьмы - надеялся получить ранение и стать свободным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Журавлев рассказал каналу «Бутусов плюс», что на его глазах целая рота бывших российских зэков пошла на штурм - из них обратно не вернулся никто.

Из обеспечения выдали только бронежилет и каску - остальное, мол, найдешь себе сам. Рассказывает, как голодали - на три дня на трех солдат выдавали только две банки консервов.

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