Над Гродно появится красный дым
- 12.09.2024, 10:27
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Из-за работы завода.
На заводе «Гродно Азот» 12 сентября намерены запустить в работу отделение азотной кислоты и компрессии. Об этом сообщили в телеграм-канале предприятия.
Запуск отделения азотной кислоты и компрессии временно приведет к увеличению концентрации оксида азота в выбросах, что придаст газам характерный красно-бурый оттенок, предупредили на предприятии.
Но там уверяют, что беспокоиться по этому поводу не стоит: «Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением, выданным территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды».