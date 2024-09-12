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Над Гродно появится красный дым

  • 12.09.2024, 10:27
  • 1,486
Над Гродно появится красный дым

Из-за работы завода.

На заводе «Гродно Азот» 12 сентября намерены запустить в работу отделение азотной кислоты и компрессии. Об этом сообщили в телеграм-канале предприятия.

Запуск отделения азотной кислоты и компрессии временно приведет к увеличению концентрации оксида азота в выбросах, что придаст газам характерный красно-бурый оттенок, предупредили на предприятии.

Но там уверяют, что беспокоиться по этому поводу не стоит: «Допустимый выброс загрязняющих веществ в отходящих газах регламентирован комплексным природоохранным разрешением, выданным территориальным органом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды».

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