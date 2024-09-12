Теперь в эту игру можно играть вдвоем Николай Митрохин

12.09.2024, 10:35

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Николай Митрохин

Война серьезно изменится.

Смотрю «военкоровские» паблики, а там бодро так, ну и что – будут теперь американские ракеты лететь на «старые» российские территории, ну что мы их не видели, когда они летели на «новые». Да, все те же будут атаки на аэродромы и топливохранилища, но мы же перехватываем их в Крыму, пусть и частично.

Но на самом деле все будет не так.

Первое, и возможно, главное, почему российская авиация применяет планирующие авиабомбы в основном на линии фронта на Донбассе, Харьковской и Cумской областях, но мало – в Херсонской и Запорожской? Да потому, что там авиация взлетает с аэродромов в «старой» России и сбрасывает боеприпас в 80 км. от цели, либо опять же над «старой» Россией или над захваченными территориями. Над Днепром такой фокус проделать сложнее – долго лететь, есть риск получить ракету с фланга (из Запорожья), а крымские аэродромы под ударами западных ракет эвакуировались и крымское ПВО сильно пострадало.

Теперь представим, что получив разрешение, ВСУ реанимирует охоту с «Патриотами» за российскими самолетами на глубину в 100-120 км. за линию фронта, которая велась в 2023 г. из под полы и была остановлена после неудачного сбития российского ИЛ-76 с украинскими военнопленными. Или что принятые на вооружение F-16 будут подлетать поближе и бить и по самолетам, возможно, по некоторым близлежащим аэродромам.

А отсутствие (или хотя бы значительное снижение) числа атак с использованием планирующих бомб – резко снизит эффективность российских наземных операций.

Второе – чуть менее важное – баллистика. Опять же РФ применяет баллистические ракеты прежде всего для обстрела крупных городов и важных целей, запуская их из Брянской, Белгородской, Воронежской областей. Но почти все города и цели – достаточно глубоко внутри Украины, потому – надо запускать ракеты относительно близко к границе. Не прям на ней, но, например, в 100-200 км. от нее. Тогда и возможно достичь эффекта внезапности, как в Полтаве, где люди услышав сигнал тревоги просто не успели добежать до бомбоубежища.

Но теперь в эту игру можно играть вдвоем. И по российским «Искандерам», засеченным на запуске в 100-300 км. от границы, могут опять же отработать западные ракетные системы, подведенные к границе или находящиеся на самолетах.

И, наконец, третье. Российское ПВО прикрывающее от западных ракет Крым или Донецк или некоторые важные участки фронта – это одна история. А российско-украинская граница по северо-востоку и северу Украины другая. Именно по причине относительной разреженности российского ПВО вдоль длинной границы и наличию обширной лесной зоны с речными системами ВСУ могут запускать в этом направлении тучи крупных дронов и иметь приемлемый процент их уничтожения. Потому и ракеты в этом направлении полетят более эффективно, чем в сторону Крыма. А целей на этом широком фронте куда больше чем в Крыму и они зачастую не менее, а более «жирные». Достаточно вспомнить только комплексы ВПК в Воронеже или Брянские машиностроительные заводы.

Так что потери могут тут быть куда более значительными, чем в Крыму.

Николай Митрохин, Telegram

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