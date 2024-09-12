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ISW: ВСУ начали новое наступление в Курской области

  • 12.09.2024, 10:47
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ISW: ВСУ начали новое наступление в Курской области

Россия задействует для обороны бригаду, разбитую под Угледаром.

Украинские силы начали новые атаки в ответ на контрнаступление россиян к западу от Снагости Курской области и по всему украинскому выступу в регионе.

Об этом пишет «Институт изучения войны» (ISW).

Украинская бригада, предположительно действующая в Курской области, сообщила 11 сентября, что ВСУ начали атаковать фланг российских войск к западу от Снагости после первоначальной российской контратаки в населенном пункте. Американские аналитики ссылаются а данные о том, что украинские силы действуют вблизи Кульбаки (к юго-западу от Снагости, примерно в пяти километрах от международной границы). По словам OSINT-исследователей, это может указывать на то, что ВСУ недавно продвинулись вблизи поселения.

В российских источниках также утверждалось, что ВСУ проводят небольшие механизированные атаки в районе Глушково около Медвежьего вдоль международной границы и в еще одном неуказанном районе вдоль границы. Минобороны РФ и российские провоенные блогеры утверждали, что ВС РФ отразили ряд украинских атак.

Имеющиеся визуальные доказательства подтверждают, что российские силы, контратакующие в Курской области, действуют подразделениями размером с роту и могут использовать более опытные подразделения в боевых действиях для контратак. Геолокационные кадры за 10 сентября показывают, что подразделения российского 51-го воздушно-десантного полка проводят механизированную атаку личным составом численностью около роты к северу от Снагости.

Сообщения о БТГ

В российских источниках указывается, что российская морская пехота и батальонные тактические группы ВДВ проводят наступательные операции в Курской области. Но в ISW нашли геолоцированные подтверждения только тому, что проводилась механизированная атака численностью около роты.

По словам аналитиков, российские силы не использовали БТГ в больших масштабах на поле боя с середины 2022 года после того, как БТГ не смогли достичь наступательных целей на ранних этапах войны, а также из-за ущерба, нанесенного им во время наступательных операций на Киев, Северодонецк, Мариуполь и Лисичанск, что было сопряжено со значительными потерями.

Уточняется, что в последние два года российское командование отошло от практики использования БТГ в качестве организованного подразделения, но их повторное появление в Курской области — если подтвердится — станет примечательным изменением. Пока ISW не обнаружили никаких подтверждений того, что российские силы в Курской области используют БТГ.

155-я бригада

Российские военкоры утверждали, что подразделения российского 56-го полка ВДВ и 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) участвуют в контратаках в Курской области.

Российская 155-я бригада морской пехоты известна провалившимся наступлением на Угледар в конце 2022 – начале 2023 года. В дальнейшем она воевала в районе Марьинки Донецкой области, а также была развернута для участия в российском наступлении к северу от Харькова в мае 2024 года — при этом большей частью без существенного отдыха. Командованию приходилось несколько раз восстанавливать 155-ю бригаду морской пехоты.

В свою очередь, подразделения 56-го полка ВДВ участвовали в отражении украинского контрнаступления в районе Вербового летом 2023 года. Отмечается также, что российские военные могут полагаться на относительно опытных бойцов в проведении штурмовых операций в Курской области. Хотя неясно, насколько эффективными будут эти операции. Также сложно сказать, достаточно ли у россиян сил, чтобы полностью остановить украинскую операцию в Курской области, или защититься от украинских контратак, поскольку российское командование, скорее всего, перебросило в Курскую область только части подразделений, а не целые формирования.

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