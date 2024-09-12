Бархатный сезон на минном пляже 1 Владимир Халип

12.09.2024, 10:56

3,156

Владимир Халип

Опоздавшим повезло.

Особенно тем, кто еще не догадался, что война уже где-то рядом. А потому и рванули все к теплому морю, чтобы ухватить за хвост уходящее лето и на воле оттянуться всласть. Много ли человеку надо? Уже осень, но пока тепло. Пустеют пляжи. Рассыпаются очереди. Убирают зонтики, уносят лежаки. Однако море еще не остыло. Оно шумит, волнуется, но зверских штормов пока нет. Зато вокруг много всяких благ и прочих поблажек, которыми балует приезжих конец лета в Сочи. Главное тут не зазеваться. И не упустить момент, когда судьба стучится в дверь с нежданным подарком.

Никто не ждал и не гадал, но неугомонная стихия к берегу прикатила вдруг морскую мину. Громадную, рогатую, ко всему готовую. Барахтается в пенной полосе прибоя и вроде бы никому ничем не угрожает. Коснись, однако, такой вот своеобычный шарик где-нибудь в открытом море стального борта корабля – и поминай, как звали. Сколько судов по той же причине покоятся на дне. А тут кому-то очень повезло, вынесло внезапную чуму на мелководье. Прямо на пляж, к этому времени уже порядком опустевший. Казалось бы, это зловещее создание будет отлеживаться преспокойно тут в сторонке, пока не подъедут саперы. Как бы не так!

К опасному объекту уже со всех сторон бежали разновозрастные мужики в плавках. Были замечены и любопытные тетки. Но их оказалось слишком мало. Наиболее спортивная часть любознательных ломонулась напрямик к опасному объекту. И никакая сила не могла бы их остановить. Это же надо, халява приплыла! Своим ходом, волею судеб. Хватай и радуйся. Добро вроде бы ничье. Значит, надо приватизировать, пока всякие посторонние ловкачи не набежали.

Судя по всему, рассуждений о том, а нужна ли кому-то вообще эта штуковина, не было и быть не могло. Потому что всякие дары моря надо принимать смиренно и благодарно. И к тому же времени на рассуждения уже не оставалось.

Мгновенно, «в один клик», сложился коллектив, дружный и понятливый. Случайные мужики. Молодые и в годах. Пляжные завсегдатаи и солидные дяденьки начальственного вида. Но как-то они сразу притерлись. В дискуссии не вступали. А тут же взялись за дело. И не попытались даже кого-то позвать на помощь. Или просто какое-то мгновение помедлить.

Всяким завистникам и прочим циникам только кажется, что отдыхающие – это ленивый, легкомысленный, ни к чему не приспособленный народ. На что вообще способен подобный контингент? Разве что валяться на солнышке, поедать без меры уличный кебаб и всякую шаурму в прибрежных забегаловках, да еще слоняться по городу в поисках убогих курортных приключений. Но эти обывательские мнения ничего общего не имеют с нынешней опасной и непредсказуемой реальностью. Не иначе все это чьи-то злые происки, коварная попытка сорвать короткий отдых скромных тружеников из холодных регионов воюющей страны. И вот тут всем стало ясно, что у неведомых завистников этот номер не пройдет.

В коротком репортаже о внезапном завершении таинственного плавания морской мины, снятом на обычную мобилу случайным зевакой, зафиксирована на удивление слаженная и четкая работа умелой и рисковой команды пляжных добровольцев. И это не просто риск. Это безумная отвага. Казалось бы, на фиг им сдалась эта опасная штуковина. Да мало ли что кажется. Иногда так хочется рискнуть. Безоглядно, без тормозом. А тут вдруг почти рядом вдруг всплывает мина. Та самая, с рогами. Как устоять, не поддаться общему порыву?

А что же с той загадочной миной, как сложилась ее дальнейшая судьба? Да ничего особенного. И вообще, в России не любят о всяких происшествиях праздно рассуждать. Вот и сочинские власти, едва только нежелательная новость начала распространяться, вместо подробной информации предпочли завесу тайны и сплошной туман. Оказывается, там и не было ничего такого. Обычный муляж. Возможно, это все из военной эпопеи кинорежиссера Михалкова. Или из популярной картины «День выборов» - щедрый подарок, который преподнес заезжей агитбригаде бравый генерал Бурдун. Ничего серьезного. Шуточки, мелкие притом.

Это соседи по черноморскому побережью поднимают иногда ненужный и досадный информационный шум. Румыны вообще говорят, что после вторжения российских войск в Украину море из-за плавающих мин превратилось в котел с клецками. И постоянно им приходится в своих водах обезвреживать эти опасные объекты.

Турция тоже до крайности возмущена. Рыбаки даже отказываются выходить в море. В их водах уже давно появляются такие мины. Только там их обнаружением и ликвидацией занимаются не случайные отдыхающие, а спецназ. В минувшем году подобную рогатину, начиненную взрывчаткой, занесло в Батуми. За кадром эпизода, снятого в тот день, отчетливо слышно, как люди обсуждают, что там темнеет в штормовом море. «Рогатина какая-то плывет». Потом все это взорвали на пустынном пляже. Столб дыма и огня взметнулся до неба. Такая невинная штука иногда приплывает к незнакомым берегам..

А вот в Сочи ничего подобного нет. Отдыхающие радуются сентябрьскому теплу. Продолжается бархатный сезон. Никаких происшествий. Тишь и благодать. Потому что начальство тут очень суровое. И в городе, и в стране.

А если вдруг и появится какая-то мина, так это конечно же будет муляж.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com