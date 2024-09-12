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Еще один крупный банк повысил для белорусов ставки по кредитам

  • 12.09.2024, 11:00
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Еще один крупный банк повысил для белорусов ставки по кредитам

Как по потребительским займам, так и по кредитам на недвижимость.

«Белинвестбанк» поднял ставки по некоторым кредитам, в том числе на недвижимость. Напомним, 9 сентября займы также подорожали у «Беларусбанка», а до этого несколькими месяцами ранее — у «Банка БелВЭБ».

Ставки у «Белинвестбанка» выросли как по потребительским займам для населения, так и по кредитам на недвижимость, пишет Myfin.by.

Так, стал дороже потребительский кредит «Личный выбор». Во время льготного периода (до трех месяцев) ставка выросла на 1 процентный пункт (п.п.) — до 13,99%, а на остальной срок рост составил 0,51 п.п. — до 16,5%. Также увеличен максимальный срок кредита: с 60 до 84 месяцев.

Другой заем «ТрейдИн потребительский» подорожал на 0,94 п.п. (до 15,5%) и на 0,61 п.п. (до 15,9% годовых) для вариантов со сроком кредитования 3−12 и 13−36 мес. соответственно. На 0,89 п.п. (до 16,5% годовых) он стал дороже для вариантов со сроком 37−60 и 61−84 месяцев.

Этот же кредит на недвижимость теперь будут выдавать под 15,99% годовых (на 0,91 п.п. дороже). На столько же выросли ставки по кредитам «Хочу учиться» и «Профессиональный», теперь они составляют 16,2%.

Заем «Удобный» подорожал на 0,51 п.п. — его будут выдавать под 16,5%.

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