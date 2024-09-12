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В Витебске осудили врача с 30-летним стажем

  • 12.09.2024, 11:13
  • 1,976
В Витебске осудили врача с 30-летним стажем
иллюстративное фото

Игорь Демидчик — специалист в области ультразвуковой диагностики.

В Витебске врача осудили по обвинению в распространении нацистской символики и экстремистской информационной продукции, сообщает «Віцебская Вясна».

58-летний Игорь Демидчик — специалист в области ультразвуковой диагностики. У него 33 года трудового стажа и первая квалификационная категория. Отзывы в интернете о его профессиональной деятельности исключительно положительные.

Демидчика осудили в суде Первомайского района Витебска, однако он обжаловал приговор. 13 сентября его жалобу будет рассматривать Витебский областной суд.

Как известно, для суда «за экстремизм» человеку достаточно иметь в соцсетях ссылку на интернет-ресурс, признанный «экстремистским». А «распространением нацистской символики» силовики считают даже исторические фотографии.

Как отмечают правозащитники, все соцсети Игоря Демидчика уже удалены.

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