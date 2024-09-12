В Витебске осудили врача с 30-летним стажем
- 12.09.2024, 11:13
- 1,976
Игорь Демидчик — специалист в области ультразвуковой диагностики.
В Витебске врача осудили по обвинению в распространении нацистской символики и экстремистской информационной продукции, сообщает «Віцебская Вясна».
58-летний Игорь Демидчик — специалист в области ультразвуковой диагностики. У него 33 года трудового стажа и первая квалификационная категория. Отзывы в интернете о его профессиональной деятельности исключительно положительные.
Демидчика осудили в суде Первомайского района Витебска, однако он обжаловал приговор. 13 сентября его жалобу будет рассматривать Витебский областной суд.
Как известно, для суда «за экстремизм» человеку достаточно иметь в соцсетях ссылку на интернет-ресурс, признанный «экстремистским». А «распространением нацистской символики» силовики считают даже исторические фотографии.
Как отмечают правозащитники, все соцсети Игоря Демидчика уже удалены.