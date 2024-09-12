Ученые раскрыли тайну «смайлика» на поверхности Марса
- 12.09.2024, 11:16
В нем могла процветать жизнь.
В Европейском космическом агентстве раскрыли тайну загадочного «улыбающегося» кратера на поверхности Марса — на аэроснимках он похож на смайлик. В древности на его месте могло быть озеро, в котором процветала жизнь, пишет «Нож».
«Улыбающийся» кратер сфотографировал аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter. Они снимает Марс с 2016 года.
Марсианский «смайлик» — структура из кольца отложений хлоридной соли, которые через инфракрасную камеру выглядят розовыми или фиолетовыми. Пара «глаз» на поверхности — следы от упавших метеоритов.
Отложения хлоридной соли в таких объемах свидетельствуют, что на этом месте миллиарды лет могла существовать жизнь — например, озеро с какими-то организмами. Предполагается, что вода на Марсе высохла 2-3 миллиарда лет назад из-за изменения инопланетного климата.