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Ученые раскрыли тайну «смайлика» на поверхности Марса

  • 12.09.2024, 11:16
Ученые раскрыли тайну «смайлика» на поверхности Марса

В нем могла процветать жизнь.

В Европейском космическом агентстве раскрыли тайну загадочного «улыбающегося» кратера на поверхности Марса — на аэроснимках он похож на смайлик. В древности на его месте могло быть озеро, в котором процветала жизнь, пишет «Нож».

«Улыбающийся» кратер сфотографировал аппарат ExoMars Trace Gas Orbiter. Они снимает Марс с 2016 года. 

Марсианский «смайлик» — структура из кольца отложений хлоридной соли, которые через инфракрасную камеру выглядят розовыми или фиолетовыми. Пара «глаз» на поверхности — следы от упавших метеоритов.

Отложения хлоридной соли в таких объемах свидетельствуют, что на этом месте миллиарды лет могла существовать жизнь — например, озеро с какими-то организмами. Предполагается, что вода на Марсе высохла 2-3 миллиарда лет назад из-за изменения инопланетного климата.

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