«Даже не верится, что в Беларуси такое может быть» 12.09.2024, 11:32

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Жители Молодечно пожаловались на мусорное безобразие в городе.

Жительница Молодечно показала гору мусора, которая образовалась на одной из улиц из-за того, что местное предприятие по вывозу убирает не все виды отходов и вообще приезжает редко. Видео мусорной горы она опубликовала в TikTok.

«УП «Коммунальник» город Молодечно Минская область, Янки Купалы, 130. Видимо, нужно привозить мусор вам к парадному входу, и тогда прекратится это мусорное безобразие. Оплачиваем вывоз мусора регулярно. Вопрос: где контейнеры, и где уборка этого самого мусора», — рассказала автор видео, отметив, что запись сделана 8 сентября 2024 года.

В комментариях ее поддержали другие жители, признавшись, что тоже столкнулись с такой проблемой.

«Давно пора, а еще в суд за не выполнение договора по вывозу отходов. Они сами быстро в суд на людей подают за неуплату»;

«Они работают плохо от слова совсем. В частном секторе не забирают ни траву, ни яблоки, а еще не ездят в положенное время по договору как они говорят. А перерасчет не делают за не выполненную работу»;

«Молодечно такой красивый город! но дороги только делают на проспекте! на окраинах бардак в плане мусора и дорог! пер. Гидротехников после дождей не проехать от слова совсем»;

«Летом жалуются на яблоки и траву, (коммунальник), убирают раз в неделю, а зимой будут ездить 2 раза к пустым мусорным бакам»;

«Согласна, должны график спланировать под сезон. Летом не раз в неделю вывозить, а 3 раза в неделю»;

«Даже не верится, что в Беларуси такое может быть, но бывает нередко»;

«Молодечно, улица Радошковичская, целое лето не забирают ни скошенную траву, ни яблоки опавшие, а их в этом году за день ведер 5. Куда хочешь, туда и давай. Тоже оплачиваем услугу».

Некоторые посоветовали женщине писать жалобу в службу 115, однако другие пользователи отметили, что это не помогает, поскольку заявку оформляют, «а ничего по итогу не решают».

Кто-то поделился своим опытом, рассказав, что «если мусор в россыпь, они не забирают, мы упаковываем, и все забирают, им картоху одну в россыпь поднять нужно полдня, а вы не одни, будьте взаимовежливы».

Автор видео возразила на это, что «когда приезжает трактор для сбора мусора в частный сектор, они смотрят, что в пакетах, и забирают только те пакеты, где бытовой мусор, типа бумажек», а не яблоки и траву.

Также люди задались вопросом, куда тогда в таких случаях выбрасывать скошенную траву и яблоки, делать компостные ямы в своих огородах у них не позволяет площадь, к тому же они не хотят разводить кучи насекомых и нюхать вонь от таких ям.

Автор ролика предложила такое решение: «почему не поставить, отдельно контейнеры для яблок, веток, травы, это есть в частном секторе, не каждый может организовать, а себя на участке компостную яму, а сейчас листья пойдут».

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