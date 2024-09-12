Эксперт: В Москве теперь постоянно будет звучать сирена 12.09.2024, 11:33

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Иван Яковина

И сделать с этим Путин ничего не сможет.

Журналист Иван Яковина предположил, когда по центральной части России будут регулярно наноситься удары с воздуха. «Не так долго осталось нам подождать, а только до следующего года, чтобы стать свидетелями того, как восторжествует справедливость и Россия будет постоянно обстреливаться с воздуха украинскими дронами», - сообщил Иван Яковина.

Журналист убежден, что Украина достаточно быстро начала массово производить беспилотники, а значит, скоро массированные удары по военным объектам врага станут нормой их жизни.

Политический обозреватель обрадовал украинцев своим прогнозом: «Украина сейчас постепенно наращивает возможности для нанесения дальнобойных ударов по России и в количественном отношении, и в качественном. Эта сфера, вероятнее всего, будет развиваться и дальше и, если это развитие будет идти хотя бы в том же темпе, в котором оно идет сейчас, то в 2025 году, то есть в следующем году, и не так долго до него осталось, количество ударов по территории России, я думаю, перерастет в качество, и по всей Центральной России, включая Москву и Московскую область будут постоянно звучать воздушные тревоги, постоянно будут какие-то удары наноситься».

«Сделать ничего Россия против этого не сможет просто из-за того, что ресурсов перестанет хватать. Вести войну в подобного рода условиях Путину будет очень сложно, практически невозможно. Что-то подобное получил себе на голову Гитлер, когда в 1944 и 1945 году, по сути дела, вся Германия была в огне из-за постоянных налетов союзной авиации, то есть с воздуха наносились удары по немецким разным объектам», - подчеркнул Иван Яковина.

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