Бельгийский принц лично передал полку Калиновского автомобиль 12.09.2024, 11:39

За рулем авто, которое приехало в Украину, был бельгийский барон.

В Украине в городке Збараж Тернопольской области на днях прошла церемония передачи помощи украинским госпиталям и воинским частям. Среди получателей помощи оказался и полк Калиновского, рассказала пресс-служба белорусских добровольцев.

Организация, благодаря которой все произошло — «Миссия Игоря Витенко».

Витенко — украинский хирург, которые 25 лет прожил в Бельгии, но после начала полномасштабной войны вернулся в Украину, чтобы лечить раненых. Его общественная организация собирает пожертвования на приобретение медицинского оборудования и гуманитарную помощь. Полк Калиновского уже во второй раз получает помощь от белорусской диаспоры в Бельгии.

Примечательно, что в этот раз помощь привез бельгийский принц Мишель де Линь. Дом Линь сегодня является одной из самых влиятельных семей в Бельгии. Принцу 73 года. В Украину в рамках гуманитарной миссии он приехал впервые. Заметим, что добирался принц на автомобиле, который предназначался для белорусов. Водителем был друг Мишеля де Линя барон Бернар де Гершаль.

Мишель де Линь

Полк Калиновского, помимо автомобиля, получил также 7 FPV-дронов.

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