До последнего русского
- Юрий Бутусов
- 12.09.2024, 11:40
Кремлевский маньяк тратит деньги лишь на ракеты.
Россия. Болота. Здесь в иркутских поселках из-за грязи на дорогах прекратили продавать хлеб и ввели дистанционное обучение для школьников, туда не могут проехать скорая помощь и пожарные, и аптеки там нет. До ближайшего города Бодайбо – больше 70 км, преодолеть их стало невозможно.
В это же время последний массированный ракетный обстрел Украины стоил бюджету РФ более миллиарда долларов, и закончился он гибелью мирных жителей украинских городов, в том числе многодетной семьи во Львове, где выжил лишь отец.
В Бодайбинском районе добывают золото. Этот край мог жить счастливо и обеспеченно, если бы не кремлевский маньяк, который тратит деньги лишь на ракеты и ведет войну до последнего русского.
Юрий Бутусов, Telegram