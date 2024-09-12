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До последнего русского

  • Юрий Бутусов
  • 12.09.2024, 11:40
До последнего русского
Юрий Бутусов

Кремлевский маньяк тратит деньги лишь на ракеты.

Россия. Болота. Здесь в иркутских поселках из-за грязи на дорогах прекратили продавать хлеб и ввели дистанционное обучение для школьников, туда не могут проехать скорая помощь и пожарные, и аптеки там нет. До ближайшего города Бодайбо – больше 70 км, преодолеть их стало невозможно.

В это же время последний массированный ракетный обстрел Украины стоил бюджету РФ более миллиарда долларов, и закончился он гибелью мирных жителей украинских городов, в том числе многодетной семьи во Львове, где выжил лишь отец.

В Бодайбинском районе добывают золото. Этот край мог жить счастливо и обеспеченно, если бы не кремлевский маньяк, который тратит деньги лишь на ракеты и ведет войну до последнего русского.

Юрий Бутусов, Telegram

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