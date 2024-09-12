Некоторых работников в Беларуси решили обложить дополнительным налогом 12.09.2024, 11:47

Стало известно, за кого намерены взяться.

Власти предлагают обложить чаевые подоходным налогом по льготной ставке. Однако окончательное решение по тому, как это будет выглядеть, пока не принято. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».

Минэкономики работает над вопросом включения чаевых в общий доход официанта, чтобы обложить их подоходным налогом.

— Есть госорганы, которые за легализацию чаевых. Предлагается, что официант зарабатывает чаевые, учитывает их [в своих доходах] и платит подоходный налог с этой суммы. Но не полный, а допустим льготную ставку, чтобы ему было интересно показывать эту сумму, которую он заработал, — сообщила замминистра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова.

Инициатива по легализации чаевых пошла от Ассоциации рестораторов Беларуси много лет назад. Однако, как утверждают там, вопрос застопорился на том, относить ли их к числу денежных подарков или считать частью зарплаты.

— Есть мнение, что чаевые — это зарплата. И налоги надо уплачивать не только как подоходный, но и [взносы в] ФСЗН, пенсионные и так далее. Если ты, официант, половину чаевых должен отдать как налоги, то вряд ли это вызовет положительные эмоции. С другой стороны, в законодательстве есть такое понятие, как дар, который, по-моему, до 7 тыс. не облагается налогом (по данным на 2024 год, сумма денежных подарков, которая на облагается налогом, составляет 10 431 рубля. — Прим. ред.). И [некоторые рассматривают это] как дар. На этих критериях — от ФСЗН до дара и забуксовали, — рассказал председатель наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси Евгений Васильев.

В эфире госТВ представители отрасли также обсудили вопрос зарплат и нехватки кадров в заведениях общепита. В частном секторе этой отрасли проблема кадрового голода строит «крайне остро», заявил Евгений Васильев.

— Кадровый голод у нас набирает обороты. В последние годы популярность рабочих специальностей, таких как повар, официант падает на фоне айтишников. Хотя зарплата в частном секторе, думаю, сопоставима с уровнем неплохого айтишника. В Минске хороший повар известного ресторана [получает] от 5 тыс. рублей. Но надо поискать за такие деньги шеф-повара. Линейного повара, думаю, [предлагая зарплату] меньше 2−2,5 тысяч ты не найдешь, — рассказал представитель отраслевой ассоциации.

Напомним, в феврале этого года в Министерстве по налогам и сборам сообщали, что планируют законодательно закрепить понятие «чаевые» и определить, «чьи это деньги — юрлица, владельца заведения, или официанта».

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