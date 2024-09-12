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Некоторых работников в Беларуси решили обложить дополнительным налогом

  • 12.09.2024, 11:47
Некоторых работников в Беларуси решили обложить дополнительным налогом

Стало известно, за кого намерены взяться.

Власти предлагают обложить чаевые подоходным налогом по льготной ставке. Однако окончательное решение по тому, как это будет выглядеть, пока не принято. Об этом рассказали в эфире телеканала «Беларусь 1».

Минэкономики работает над вопросом включения чаевых в общий доход официанта, чтобы обложить их подоходным налогом.

— Есть госорганы, которые за легализацию чаевых. Предлагается, что официант зарабатывает чаевые, учитывает их [в своих доходах] и платит подоходный налог с этой суммы. Но не полный, а допустим льготную ставку, чтобы ему было интересно показывать эту сумму, которую он заработал, — сообщила замминистра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова.

Инициатива по легализации чаевых пошла от Ассоциации рестораторов Беларуси много лет назад. Однако, как утверждают там, вопрос застопорился на том, относить ли их к числу денежных подарков или считать частью зарплаты.

— Есть мнение, что чаевые — это зарплата. И налоги надо уплачивать не только как подоходный, но и [взносы в] ФСЗН, пенсионные и так далее. Если ты, официант, половину чаевых должен отдать как налоги, то вряд ли это вызовет положительные эмоции. С другой стороны, в законодательстве есть такое понятие, как дар, который, по-моему, до 7 тыс. не облагается налогом (по данным на 2024 год, сумма денежных подарков, которая на облагается налогом, составляет 10 431 рубля. — Прим. ред.). И [некоторые рассматривают это] как дар. На этих критериях — от ФСЗН до дара и забуксовали, — рассказал председатель наблюдательного совета Ассоциации рестораторов Беларуси Евгений Васильев.

В эфире госТВ представители отрасли также обсудили вопрос зарплат и нехватки кадров в заведениях общепита. В частном секторе этой отрасли проблема кадрового голода строит «крайне остро», заявил Евгений Васильев.

— Кадровый голод у нас набирает обороты. В последние годы популярность рабочих специальностей, таких как повар, официант падает на фоне айтишников. Хотя зарплата в частном секторе, думаю, сопоставима с уровнем неплохого айтишника. В Минске хороший повар известного ресторана [получает] от 5 тыс. рублей. Но надо поискать за такие деньги шеф-повара. Линейного повара, думаю, [предлагая зарплату] меньше 2−2,5 тысяч ты не найдешь, — рассказал представитель отраслевой ассоциации.

Напомним, в феврале этого года в Министерстве по налогам и сборам сообщали, что планируют законодательно закрепить понятие «чаевые» и определить, «чьи это деньги — юрлица, владельца заведения, или официанта».

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