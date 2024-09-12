Дроны вторые сутки подряд атаковали аэродром «Оленья» в РФ 12.09.2024, 12:05

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В Мурманской области введен план «Ковер».

В Мурманской области Российской Федерации (РФ) вторые сутки подряд жалуются на атаку дронов. Якобы, пару беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) было сбито возле аэродрома «Оленья».

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Из-за атаки дронов в двух аэропортах Мурманской области («Мурмаши» и «Хибины») был введен план «Ковер».

В частности, якобы, два дрона были сбиты в 7 километрах от аэродрома «Оленья» в Оленегорске.

Стоит добавить, что вчера, 11 сентября, россияне уже жаловались на атаку дронов в Мурманской области. БпЛА были обнаружены в районе Североморска, где расположена главная военно-морская база Северного флота РФ.

В частности были закрыты два аэропорта - Мурманска и Апатитов.

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