Названы товары и услуги, которые больше всего подорожали в августе

Названы товары и услуги, которые больше всего подорожали в августе2
- 12.09.2024, 12:02
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Инфляция разогналась.
В тройку лидеров по удорожанию в августе 2024 года вошли белокочанная капуста (+20,74%), свежие огурцы (+17,14%) и цитрусовые (+14,21%), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Белстата.
Значительнее всего подешевели за месяц свежие помидоры (-30,44%), свекла (-28,81%) и морковь (-25,69%).
Среди не сезонных продовольственных товаров заметнее всего цены увеличились на кетчуп (+3,83%), конфеты, глазированные жировой глазурью (+3,15%), и кофе молотый (+3,14%).
Лидеры по удорожанию среди непродовольственных товаров — живые срезанные цветы (+4,93%), дезодорант (+2,77%) и краска для волос (+2,68%).
Среди услуг быстрее всего дорожали страхование легкового автотранспорта (+4,84%), воздушный транспорт (+4,46%) и такси (+3,32%).
За восемь месяцев 2024 года больше всего подорожала также сезонная плодоовощная продукция: картофель (+70,37%), белокочанная капуста (+46,45%) и морковь (+33,50%). Лидеры среди других продовольственных товаров: оливковое масло (+20,13%), какао-порошок (+14,70%), горох и фасоль (+13,82%).
В группе непродовольственных товаров больше всего увеличились цены на ежемесячные журналы (+14,46%), наборы корпусной мебели (+9,58%) и гарнитуры для прихожей (+9,54%).
Среди услуг значительнее всего подорожали международный туризм (+19,20%), обращение с твердыми коммунальными отходами (+18,60%) и пользование лифтами (+17,21%). Подешевели только ритуальные услуги (-5,85%).