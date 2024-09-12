закрыть
12 сентября 2024, четверг, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы товары и услуги, которые больше всего подорожали в августе

2
  • 12.09.2024, 12:02
  • 1,438
Названы товары и услуги, которые больше всего подорожали в августе

Инфляция разогналась.

В тройку лидеров по удорожанию в августе 2024 года вошли белокочанная капуста (+20,74%), свежие огурцы (+17,14%) и цитрусовые (+14,21%), свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных Белстата.

Значительнее всего подешевели за месяц свежие помидоры (-30,44%), свекла (-28,81%) и морковь (-25,69%).

Среди не сезонных продовольственных товаров заметнее всего цены увеличились на кетчуп (+3,83%), конфеты, глазированные жировой глазурью (+3,15%), и кофе молотый (+3,14%).

Лидеры по удорожанию среди непродовольственных товаров — живые срезанные цветы (+4,93%), дезодорант (+2,77%) и краска для волос (+2,68%).

Среди услуг быстрее всего дорожали страхование легкового автотранспорта (+4,84%), воздушный транспорт (+4,46%) и такси (+3,32%).

За восемь месяцев 2024 года больше всего подорожала также сезонная плодоовощная продукция: картофель (+70,37%), белокочанная капуста (+46,45%) и морковь (+33,50%). Лидеры среди других продовольственных товаров: оливковое масло (+20,13%), какао-порошок (+14,70%), горох и фасоль (+13,82%).

В группе непродовольственных товаров больше всего увеличились цены на ежемесячные журналы (+14,46%), наборы корпусной мебели (+9,58%) и гарнитуры для прихожей (+9,54%).

Среди услуг значительнее всего подорожали международный туризм (+19,20%), обращение с твердыми коммунальными отходами (+18,60%) и пользование лифтами (+17,21%). Подешевели только ритуальные услуги (-5,85%).

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников
Речь стареющего кремлевского мечтателя
Речь стареющего кремлевского мечтателя Владимир Пастухов
Лукашенко такого не ожидал
Лукашенко такого не ожидал Валерий Карбалевич