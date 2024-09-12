Министр обороны Германии дал новый прогноз по нападению России на НАТО 2 12.09.2024, 12:12

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Борис Писториус

К этому году российская армия вырастет более чем на 30%.

В перспективе будущего Россия будет способна атаковать страны НАТО, поскольку сделала ставку на военную экономику. Об этом в Бундестаге заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает «Укринформ».

«Ситуация с безопасностью остается в обозримом будущем очень серьезной. Мы должны исходить из того, что российская армия к 2026 году вырастет более чем на 30%, до 1,5 млн солдат. Россия сделала ставку на военную экономику и сможет, вероятно, за несколько лет подготовить свое войско так, что оно будет способно напасть на территорию НАТО», - предупредил он.

Учитывая это, Германия делает все возможное, чтобы усилить обороноспособность страны и продолжать поддержку Украины в борьбе против агрессора сейчас.

«Еще в этом году ФРГ передаст Киеву, например, четыре системы Iris-T и еще пять САУ Gepard, большую часть из обещанных на прошлой неделе 12 гаубиц Panzerhaubitze 2000, боевых дронов, нескольких тысяч боеприпасов для артиллерии и танков, до 40 танков Leopard 1A5 и 20 БМП Marder», - заявил Писториус.

Однако в инвестициях в оборону и армию нуждается и сама Германия. Хотя войско сейчас лучше подготовлено к необходимости быстро реагировать на любую угрозу, перечень потребностей немецкой армии остается длинным.

Из-за угрозы со стороны России в следующем году Германия планирует выделить на нужды обороны и безопасности страны более 75 миллионов евро. Впервые более 2% ВВП государства выделено именно на оборону, но в будущем и этот показатель будет расти.

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