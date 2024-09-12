В Минске продают туалет за 130 тысяч рублей

В Минске продают туалет за 130 тысяч рублей3
- 12.09.2024, 12:15
- 2,872
Он находится в парке.
Неэксплуатируемый общественный туалет в столичном парке 40-летия Октября снова выставили на торги, задаются вопросом «Минск-Новости».
Торги закончатся 30 сентября этого года. Стартовая сумма — 130 800 рублей. В 2009 году его планировали превратить в рыбный ресторан.
Такое разрешение на реконструкцию выдали городские власти, но с пометкой «с сохранением в его составе общественного туалета». Заведение общественного питания так и не появилось. А здание 1986 года постройки снова на торгах.
Интересно, что предложит новый владелец помещения.