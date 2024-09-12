В Минске продают туалет за 130 тысяч рублей 3 12.09.2024, 12:15

2,872

Он находится в парке.

Неэксплуатируемый общественный туалет в столичном парке 40-летия Октября снова выставили на торги, задаются вопросом «Минск-Новости».

Торги закончатся 30 сентября этого года. Стартовая сумма — 130 800 рублей. В 2009 году его планировали превратить в рыбный ресторан.

Такое разрешение на реконструкцию выдали городские власти, но с пометкой «с сохранением в его составе общественного туалета». Заведение общественного питания так и не появилось. А здание 1986 года постройки снова на торгах.

Интересно, что предложит новый владелец помещения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com