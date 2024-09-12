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В Минске продают туалет за 130 тысяч рублей

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  • 12.09.2024, 12:15
  • 2,872
В Минске продают туалет за 130 тысяч рублей

Он находится в парке.

Неэксплуатируемый общественный туалет в столичном парке 40-летия Октября снова выставили на торги, задаются вопросом «Минск-Новости».

Торги закончатся 30 сентября этого года. Стартовая сумма — 130 800 рублей. В 2009 году его планировали превратить в рыбный ресторан.

Такое разрешение на реконструкцию выдали городские власти, но с пометкой «с сохранением в его составе общественного туалета». Заведение общественного питания так и не появилось. А здание 1986 года постройки снова на торгах.

Интересно, что предложит новый владелец помещения.

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